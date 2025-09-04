Lewandowski wrócił do kadry. Tomasz Iwan mówi, jak go ustawić

Robert Lewandowski przy okazji debiutanckiego zgrupowania Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski wrócił do kadry. Tomasz Iwan w rozmowie z TVP Sport zabrał głos.

Tomasz Iwan o tym, jak wykorzystać potencjał Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski przy okazji debiutanckiego zgrupowania Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski wrócił do kadry, odzyskując jednocześnie opaskę kapitana. Na temat tego, jak najlepiej wykorzystać potencjał napastnika FC Barcelony, wypowiedział się w rozmowie z TVP Sport były reprezentant Polski.

– Robert cały czas jest bardzo ważny dla tej drużyny. Absolutnie nie zgadzam się z opiniami, że ma już swoje lata i trzeba szukać następcy. Robert jest głodny gry. Często, kiedy liczono mu minuty bez gola, udowadniał, że jest piłkarzem z absolutnego światowego topu. Skoro jest w FC Barcelonie i w tym wieku był drugim najlepszym strzelcem La Liga, to mamy już odpowiedź na pewne pytania – mówił Tomasz Iwan.

– Jego forma mimo wieku nie spada. Paradoksalnie to, że ostatnio grał mniej, może wyjść z korzyścią dla reprezentacji. On wciąż ma wiele do udowodnienia. Trzeba tylko z niego odpowiednio korzystać, tak jak robił to Adam Nawałka. Wtedy Lewy dawał zwycięstwa i liczby. Powinniśmy grać na Roberta, ale nie „lagę na Roberta” – podkreślił 43-krotny reprezentant Polski.

– On potrafi znaleźć się w polu karnym i zrobić coś z nieoczywistej sytuacji. Sam fakt, że Robert po prostu jest na boisku, daje wiele pozostałym zawodnikom. Mówimy o jednym z najlepszych piłkarzy na świecie – zaznaczył Iwan.

Czwartkowe spotkanie Holandia – Polska odbędzie się na stadionie De Kuip o godzinie 20:45.

