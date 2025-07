Marcin Cholewiński/ ZUMA Press/ Alamy Na zdjęciu: Jan Urban i Mikel Merino

Urban doceniony przez byłego podopiecznego

Zatrudnienie byłego szkoleniowca Górnika Zabrze na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski nie zaskoczyło właściwie nikogo. Jan Urban już od dłuższego czasu był jednym z faworytów do objęcia kadry. Chociaż dzisiejsza konferencja prasowa, podczas której 63-latek został oficjalnie zaprezentowany, nie była niespodzianką, to i tak doświadczonemu trenerowi gratulowali koledzy po fachu i piłkarze. Jednym z zawodników, który zwrócił się do nowego opiekuna drużyny narodowej, był Mikel Merino.

Pomocnik Arsenalu to były podopieczny Urbana. To właśnie za jego kadencji kadencji w Osasunie Merino zadebiutował w seniorskim futbolu.

– Jan, przesyłam ci ogromne uściski z Londynu. Powodzenia w twoim nowym etapie, ale na pewno wszystko wyjdzie świetnie, bo na to zasługujesz i zapracujesz. Z głębi serca chciałem ci podziękować za szansę, którą od Ciebie otrzymałem, aby rozpocząć karierę jako piłkarz. Nigdy nie wiemy, co by się wydarzyło, gdybyś na mnie nie postawił. Może by mi nie wyszło. Swoją drogę zawdzięczam wszystkim, którzy we mnie uwierzyli, a ty jesteś jednym z nich. Jeszcze raz wielkie uściski i powodzenia! – powiedział Merino w nagraniu, które pojawiło się podczas wizyty Urbana w „Kanale Sportowym”.

Mikel Merino składa gratulacje selekcjonerowi reprezentacji Polski Janowi Urbanowi! 🫶



🗣️ "Przesyłam uściski z Londynu. Powodzenia w nowym etapie, ale na pewno wszystko pójdzie świetnie. Dziękuję ci również za szansę, którą od ciebie otrzymałem" pic.twitter.com/lAbOXO6kyl — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) July 17, 2025

Mikel Merino rozegrał 21 spotkań pod wodzą Jana Urbana w Osasunie w sezonie 2014/15 w La Liga 2. W 17 z nich znalazł się w wyjściowej jedenastce.