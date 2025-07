Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Kulesza ucina plotki ws. organizacji Euro 2036

Od kilku tygodni w mediach społecznościowych pojawiają się szokujące informacje, które sugerują, że Polska będzie starała się o organizację Mistrzostw Europy w 2036 roku. Z początku wydawało się, że są to tylko plotki, które udostępniają mniej znane profile na różnych platformach. Natomiast kilka dni temu taką samą informację podał Maciej Iwański z TVP Sport.

Dziennikarz zasugerował, że kandydatura Polski ma być mocno rozpatrywana przez UEFA, a Cezary Kulesza jest gotowy zorganizować duży turniej. Na komentarz prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej nie trzeba było długo czekać. W rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty kategorycznie zdementował pojawiające się w mediach sugestie. Samą plotkę nazwał po prostu kaczką dziennikarską.

– Nic mi nie wiadomo na ten temat. To nie jest tak, że PZPN może sobie sam wymyślić organizację takich mistrzostw. Gdyby pojawiła się taka szansa, to oczywiście, że byśmy ją rozważyli. Tyle że to wymaga uzgodnień rządowych, konsultacji na poziomie ministerstw. My nie możemy sobie ot tak wymyślić, że organizujemy Euro 2036 – powiedział Cezary Kulesza w rozmowie z WP Sportowe Fakty

– Wszyscy pamiętamy o Euro 2012, które było organizacyjnym sukcesem, ale to wszystko musi mieć ręce i nogi. Dlatego podkreślę, że nic mi o tym nie wiadomo – dodał prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Polska w przeszłości była już organizatorem Mistrzostw Europy. W 2012 roku gościła najlepsze reprezentacje Starego Kontynentu wspólnie z Ukrainą. Biało-Czerwoni pod wodzą Franciszka Smudy odpadli wtedy w fazie grupowej, nie wygrywając żadnego meczu.