Cezary Kulesza reaguje. Michał Probierz podał się do dymisji

PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Michał Probierz rezygnuje z funkcji selekcjonera

Reprezentacja Polski przegrała z Finlandią (1:2) w Helsinkach w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata 2026. Spotkanie przyćmiły jednak wydarzenia poza boiskowe, które wywołały prawdziwą burzę wokół kadry. Tuż przed spotkaniem Michał Probierz zdecydował się odebrać opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu.

Decyzja miała natychmiastowe konsekwencje, ponieważ napastnik Barcelony błyskawicznie ogłosił, że rezygnuje z występów w reprezentacji, dopóki selekcjonerem będzie Probierz. Narastający konflikt na linii selekcjoner–kapitan szybko przerodził się w kryzys, który mocno zachwiał stabilnością drużyny narodowej. Atmosfera wokół kadry uległa znacznemu pogorszeniu, co ostatecznie doprowadziło do rezygnacji Michała Probierza ze stanowiska.

Zobacz również: „Świderski jest za chudy w uszach, aby mieć własną cieszynkę” (WIDEO)

PZPN rozpoczyna teraz poszukiwania nowego selekcjonera. Według doniesień w gronie kandydatów mogą znaleźć się trenerzy z Polski. – Michał Probierz zadzwonił do mnie w środę wieczorem, że wszystko na spokojnie przemyślał i najlepsza będzie rezygnacja. Zamykamy ten etap. Rozpoczynamy poszukiwania nowego selekcjonera. Polak? Nie przesądzam, ale bardzo możliwe. To musi być ktoś, kto zna tę reprezentację – przyznał Cezary Kulesza w serwisie „Meczyki.pl”. Biało-Czerwoni kolejne spotkania rozegrają we wrześniu z Holandią i Finlandią.