Brzęczek ma nosa do zmian. Gole rezerwowych tajną bronią selekcjonera

Gole rezerwowych reprezentacji Polski za kadencji Jerzego Brzęczka
Jerzy Brzęczek w sierpniu został zatrudniony w roli selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Dla wielu ta nominacja było ogromnym zaskoczeniem, ponieważ w przeszłości pracował przecież z seniorską reprezentacją. Początek przygody z młodzieżówką pokazuje, że wybór 54-latka był strzałem w dziesiątkę. W pięciu meczach eliminacji Mistrzostw Europy Biało-Czerwoni odnieśli komplet zwycięstw.
Charakterystyczne dla drużyny Jerzego Brzęczka jest to, że bramki jak na zawołanie strzelają zawodnicy rezerwowi. Reprezentacja Polski do lat 21 zdobyła w eliminacjach 17 goli, z czego 6 to trafienia zmienników. To właśnie piłkarze rezerwowi przesądzili o historycznym zwycięstwie w starciu z rówieśnikami z Włoch. Na listę strzelców wpisali się: Wiktor Bogacz i Maciej Kuziemka.
Bramki rezerwowych w kadrze do lat 21 za kadencji Jerzego Brzęczka:
- Marcel Reguła w 65. minucie meczu z Macedonią Północną (na boisko wszedł w 63. minucie)
- Oskar Pietuszewski w 68. minucie meczu z Macedonią Północną (na boisko wszedł w 63. minucie)
- Oskar Pietuszewski w 36. i 82. minucie meczu z Armenią (na boisko wszedł w 30. minucie)
- Wiktor Bogacz w 83. minucie meczu z Włochami (na boisko wszedł w 66. minucie)
- Maciej Kuziemka w 87. minucie meczu z Włochami (na boisko wszedł w 75. minucie)
Gole rezerwowych w reprezentacji Polski do lat 21 za kadencji Brzęczka stanowią ok. 35% wszystkich bramek. Co ciekawe nosa do zmian selekcjoner miał także za czasów pracy z seniorską kadrą. Dorosła reprezentacja pod wodzą byłego trenera m.in. Wisły Płock zdobyła łącznie 36 goli, z czego 8 zdobyli zmiennicy, co stanowi ok. 21% wszystkich bramek.
Bramki rezerwowych w reprezentacji Polski za kadencji Jerzego Brzęczka:
- Jakub Moder w 63. minucie meczu z Ukrainą (na boisko wszedł w 62. minucie)
- Przemysław Frankowski w 74. minucie meczu z Macedonią (na boisko wszedł w 73. minucie)
- Arkadiusz Milik w 80. minucie meczu z Macedonią (na boisko wszedł w 68. minucie)
- Damian Kądzior w 84. minucie meczu z Izraelem (na boisko wszedł w 77. minucie)
- Krzysztof Piątek w 47. minucie meczu z Macedonią (na boisko wszedł w 46. minucie)
- Krzysztof Piątek w 69. minucie meczu z Austrią (na boisko wszedł w 59. minucie)
- Jakub Błaszczykowski w 77. minucie meczu z Portugalią (na boisko wszedł w 63. minucie)
- Mateusz Klich w 87. minucie meczu z Irlandią (na boisko wszedł w 61. minucie)