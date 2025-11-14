Brzęczek ma nosa do zmian. Gole rezerwowych tajną bronią selekcjonera

PressFocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Gole rezerwowych reprezentacji Polski za kadencji Jerzego Brzęczka

Jerzy Brzęczek w sierpniu został zatrudniony w roli selekcjonera reprezentacji Polski do lat 21. Dla wielu ta nominacja było ogromnym zaskoczeniem, ponieważ w przeszłości pracował przecież z seniorską reprezentacją. Początek przygody z młodzieżówką pokazuje, że wybór 54-latka był strzałem w dziesiątkę. W pięciu meczach eliminacji Mistrzostw Europy Biało-Czerwoni odnieśli komplet zwycięstw.

Charakterystyczne dla drużyny Jerzego Brzęczka jest to, że bramki jak na zawołanie strzelają zawodnicy rezerwowi. Reprezentacja Polski do lat 21 zdobyła w eliminacjach 17 goli, z czego 6 to trafienia zmienników. To właśnie piłkarze rezerwowi przesądzili o historycznym zwycięstwie w starciu z rówieśnikami z Włoch. Na listę strzelców wpisali się: Wiktor Bogacz i Maciej Kuziemka.

Bramki rezerwowych w kadrze do lat 21 za kadencji Jerzego Brzęczka:

Marcel Reguła w 65. minucie meczu z Macedonią Północną (na boisko wszedł w 63. minucie)

Oskar Pietuszewski w 68. minucie meczu z Macedonią Północną (na boisko wszedł w 63. minucie)

Oskar Pietuszewski w 36. i 82. minucie meczu z Armenią (na boisko wszedł w 30. minucie)

Wiktor Bogacz w 83. minucie meczu z Włochami (na boisko wszedł w 66. minucie)

Maciej Kuziemka w 87. minucie meczu z Włochami (na boisko wszedł w 75. minucie)

Gole rezerwowych w reprezentacji Polski do lat 21 za kadencji Brzęczka stanowią ok. 35% wszystkich bramek. Co ciekawe nosa do zmian selekcjoner miał także za czasów pracy z seniorską kadrą. Dorosła reprezentacja pod wodzą byłego trenera m.in. Wisły Płock zdobyła łącznie 36 goli, z czego 8 zdobyli zmiennicy, co stanowi ok. 21% wszystkich bramek.

Bramki rezerwowych w reprezentacji Polski za kadencji Jerzego Brzęczka: