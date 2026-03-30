Brzęczek ma kolejny problem. Pomocnik wypadł z kadry

11:00, 30. marca 2026
Paweł Wątorski Źródło:  Łączy Nas Piłka

Jerzy Brzęczek prowadzi reprezentację Polski do lat 21 w kwalifikacjach do młodzieżowych mistrzostw Europy. We wtorkowym meczu z Czarnogórą nie wystąpi Jan Faberski - poinformowała federacja.

Jan Faberski kontuzjowany

Reprezentacja Polski do lat 21 prowadzona przez Jerzego Brzęczka jest liderem tabeli grupy E i zmierza po awans na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Biało-Czerwoni wygrali siedem spotkań i mają trzy punkty przewagi nad Włochami.

W miniony piątek Polacy ograli Armenię (4:1) w Radomiu. Dwukrotnie do siatki trafił Antoni Kozubal. Na listę strzelców wpisali się także Marcel Reguła i Daniel Mikołajewski. We wtorek (31 marca) o godzinie 14:00, polska młodzieżówka zmierzy się z Czarnogórą w Tuzi.

W meczu na pewno nie zagra Jan Faberski. 19-letni skrzydłowy doznał kontuzji kolana w starciu z Armenią w Radomiu i opuścił zgrupowanie. Faberski obecnie reprezentuje barwy PEC Zwolle, do którego jest wypożyczony z Ajaxu Amsterdam. Z Armenią spędził cały mecz na murawie.

Już wcześniej wiadomo było, że w starciu w Tuzi zabraknie także Mateusza Kowalczyka. Pomocnik GKS-u Katowice doznał kontuzji mięśniowej w rywalizacji z Armenią. Wówczas w jego miejsce został wprowadzony Filip Kocaba. W sobotę szkoleniowiec Jerzy Brzęczek powołał Kamila Jakubczyka z Arki Gdynia.

Pomimo problemów kadrowych, reprezentacja Polski U-21 wciąż wygląda groźnie i jest faworytem w walce o awans na Euro U-21. Kibice liczą, że nawet bez Faberskiego i Kowalczyka drużyna utrzyma wysoką skuteczność.

