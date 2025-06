Domenico Cippitelli /PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Boniek krytykuje niedoszłych rywali Kuleszy

Kto 30 czerwca zostanie nowym prezesem PZPN? Chociaż wydawało się, że Cezary Kulesza będzie miał rywala, ostatecznie to aktualny głównodowodzący federacji będzie jedynym kandydatem. Z walki wycofali się Paweł Wojtala i Wojciech Cygan. To zachowanie krytykuje Zbigniew Boniek.

– Nie rozumiem tego, że Paweł Wojtala i Wojciech Cygan przez dwa lata chodzili i mówili, że chcą wystartować w wyborach na prezesa PZPN, że mają projekt. To nie jest koniec świata, jeśli wystartujesz i przegrasz. Dzisiaj największym przegranym jest Wojciech Cygan, który sam się zapędził w kozi róg. Jakby chciał teraz kandydować do zarządu PZPN, to byłoby to totalne faux pas, skoro miał inny plan, inny pomysł – powiedział eksprezes PZPN w w programie „Pogadajmy o piłce” na kanale Meczyki.pl.

Cezary Kulesza jest jedynym kandydatem, ale… to wcale nie oznacza, że faktycznie zostanie wybrany nowym prezesem. Każdy z delegatów obecnych na tajnym głosowaniu musi określić, czy chce, by obecna „jedynka” pozostała na stanowisku. Jeśli więcej głosów będzie na NIE, odbędą się kolejne wybory.