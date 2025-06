Boniek znów uderzył. Padły gorzkie słowa pod adresem Probierza

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Zbigniew Boniek z wymianą uprzejmości z Michałem Probierzem

Zbigniew Boniek nie szczędził w ostatnim czasie krytyki w kierunku Michała Probierza. W rozmowie z Kanałem Sportowym odniósł się do garnituru, który miał na sobie były już selekcjoner reprezentacji Polski przy okazji konfrontacji z Finlandią. Skrytykował go ostro. Na odpowiedź Probierza nie trzeba było długo czekać. Były prezes PZPN jednak nie odpuścił i podzielił się kolejną ripostą, dając do zrozumienia, że lubi taką wymianę ciosów w mediach społecznościowych.

„Widzę, że Trener Probierz wniosków nie wyciąga wcale. Dopiero co przegrał wszczętą awanturę z jedną legendą, czyli z Lewym, a teraz szuka nowych wrogów. P.S. powoływanie się na jakieś rzekomo prywatne rozmowy i publikowanie ich tak eleganckiemu gentlemanowi na jakiego się kreuje nie wypada. Jakby opublikować Jego opinie na temat zawodników z prywatnych rozmów, to przestałby być selekcjonerem dużo wcześniej. Żeby mieć klasę nie wystarczy ubrać garnitur. Ukłony i trochę refleksji Michał” – napisał Boniek w jednym z postów na platformie X.

Probierz na 21 meczach zakończył swoją przygodę w roli selekcjonera Biało-czerwonych. Reprezentacja Polski co prawda pod dowództwem byłego trenera Cracovia zagrała na Euro 2024. W każdym razie rywalizację zakończyła już po fazie grupowej.

Pod koniec minionego roku spadła natomiast do Dywizji B w Lidze Narodów UEFA. Tymczasem w czerwcu tego roku przez porażkę z Finlandią gracze Biało-czerwonych skomplikowali swoją sytuację w kontekście walki o drugie miejsce w swojej grupie eliminacji do mistrzostw świata.

