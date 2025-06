Górnik może stracić talent! Mistrz Danii na poważnie w grze

fot. PressFocus Na zdjęciu: Zawodnicy Górnika Zabrze

Dominik Sarapata znalazł się na radarze FC Kopenhagi

Górnik Zabrze w trakcie przerwy między rozgrywkami jest jednym z najbardziej aktywnych klubów w kontekście transferów. Przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy już ogłosił siedem wzmocnień, a prawdopodobnie na tym nie koniec. Wciąż jest wyczekiwany transfer z udziałem Marcela Łubika. Tymczasem realny scenariusz zakłada, że niebawem jeden z pomocników może rozstać się z ekipą z Zabrza. Wieści w sprawie przekazał serwis SlaskiSport.pl.

Dziennikarz Marcin Ziach przekazał, że chętna na pozyskania zawodnika jest FC Kopenhaga. Duńczycy są podobno tak bardzo zdeterminowani, aby pozyskać utalentowanego gracza, że mogą wyłożyć na transakcję 2,5-3 miliony euro.

Kluby z Danii uważnie monitorują sytuację z zawodnikami z polskich lig. Swego czasu Broendby pozyskało Mateusza Kowalczyka. Defensywny pomocnik jednak w ekipie z Danii nie rozwinął skrzydeł. Tak naprawdę odbudował się dopiero po powrocie do Polski w barwach GieKSy Katowice. To zatem daje do myślenia, czy przeprowadzka do FC Kopenhagi byłaby dobrym rozwiązaniem dla młodego gracza zespołu z Zabrza.

Młody pomocnik to wychowanek Józefki Chorzów, który w ostatniej kampanii wystąpił łącznie w 26 meczach. Strzelił w nich jednego gola i zaliczył też jedną asystę. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

