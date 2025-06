Boniek krytykuje Probierza. „Dopadł go syndrom”

Andrew Surma/SIPA, Paweł Andrachiewicz / PressFocus Na zdjęciu: Zbigniew Boniek i Michał Probierz

Boniek: Probierz przekroczył kompetencje

Michał Probierz opuścił reprezentację Polski w atmosferze dalekiej od idealnej. Selekcjoner wdał się w konflikt z Robertem Lewandowskim, który postanowił zrezygnować w gry w kadrze. Porażka z Finlandią przelała czarę goryczy. 52-latek, przynajmniej zgodnie z oficjalnym komunikatem, sam zrezygnował z pracy z drużyną narodową. Postawę już byłego trenera Biało-Czerwonych krytykuje między innymi Zbigniew Boniek.

– Mam dużą sympatię do Michała, ale on nie zdaje sobie sprawy z jednej rzeczy. Dopadł go syndrom, który dotyczył też wielu poprzednich selekcjonerów. Wraz z upływem czasu myśleli, że reprezentacja to ich drużyna, mogą robić co chcą i podejmować decyzje, które nie są w ich kompetencjach – stwierdził były prezes PZPN-u w programie „Pogadajmy o piłce” na kanale Meczyki.pl.

Zobacz WIDEO: Reprezentacja Polski jest jak pogoda

– Rozmawiałem kiedyś z Michałem i powiedziałem mu, że on nie jest od wyrzucania ludzi z PZPN. Poszła narracja, że Kwiatkowski został wyrzucony na prośbę Probierza i że to przekroczenie kompetencji. Ale mówienie, że od tego dnia zacząłem go krytykować, jest śmieszne, bo co ma sprawa Kwiatkowskiego do oceny kadencji Probierza, do taktyki, powołań, stylu gry. Ale Michał zaczął budować oblężoną twierdzę – dodał Boniek.

Teraz Cezary Kulesza stoi przed niezwykle ważnym zadaniem – musi znaleźć następcę Probierza. Aktualny prezes PZPN-u ma jasny warunek.