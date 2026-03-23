Trener Porto ocenił grę Pietuszewskiego. „Musi się tego nauczyć”

Pietuszewski gra coraz lepiej. Trener Porto zadowolony

Oskar Pietuszewski po raz kolejny zagrał dla FC Porto od pierwszej minuty. Wygląda na to, że wywalczył miejsce w składzie na dłużej. Do przerwy nie radził sobie najlepiej, ale ostatecznie pomógł drużynie w zwycięstwie, notując asystę przy golu wyrównującym. Porto wygrało z Bragą 2-1 i odskakuje rywalom w walce o mistrzostwo kraju.

Dla Pietuszewskiego ostatnie miesiące są znakomite. Zimą zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto, a w nowym otoczeniu błyszczy od samego początku. Otrzymał również premierowe powołanie do reprezentacji Polski i może zagrać w najbliższym spotkaniu z Albanią. Trener portugalskiego giganta Francesco Farioli z dużym uznaniem wypowiedział się o 17-letnim skrzydłowym. Ocenił go pozytywnie, jednocześnie wskazując, jaki element gry musi poprawić, aby wskoczyć na wyższy poziom.

– W takich meczach, gdy dochodzi do indywidualnych pojedynków, Oskar woli dostawać piłkę na nogę. Musi nauczyć radzić sobie z frustracją, gdy nie dostaje piłki tak, jak by tego chciał. Dużo o tym rozmawialiśmy. (…) W pierwszej połowie nie robił tego zbyt często, ale kiedy miał okazję, wywalczył żółtą kartkę. Wykazał się inteligentnym zachowaniem w obronie. Fizycznie się poprawia. Pochodzi z ligi o innych wymaganiach. My wymagamy bardzo dużo pod względem intensywności. Dopiero buduje formę – analizował Farioli, cytowany przez „A Bola”.