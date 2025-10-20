Szymański wygwizdany przez kibiców Fenerbahce. Oto powód

Sebastian Szymański został wygwizdany przez kibiców Fenerbahce podczas ostatniego meczu. Fani tureckiego klubu mają mu za złe, że latem naciskał na transfer do Olympique Lyon.

Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański przeżywa trudne chwile! Kibice Fenerbahce mu tego nie wybaczą

Sebastian Szymański gra w Fenerbahce od lipca 2023 roku. Na samym początku przygody w Turcji stał się gwiazdą nie tylko klubu, ale również ligi. Pierwszy sezon w jego wykonaniu był fantastyczny, a Jose Mourinho wychwalał go na każdym kroku. Z biegiem czasu reprezentant Polski obniżył loty, a aktualnie nie ma nawet pewnego miejsce w wyjściowej jedenastce.

Miejsce w składzie stracił po zmianie trenera. Obowiązki po zwolnionym The Special One przejął Domenico Tedesco, który nie widzi w 26-latku takiego piłkarza, jak widział poprzedni szkoleniowiec. Ostatnio w meczu z Fatih Karagumruk pojawił się na boisku dopiero w 78. minucie. Na dodatek za każdym razem, gdy miał kontakt z piłką kibice Fenerbahce reagowali na to gwizdami.

Z informacji serwisu Milliyet wynika, że Szymański był przygnębiony zaistniałą sytuacją. Po ostatnim gwizdku jeszcze na murawie pocieszali go koledzy z boiska. Warto odnotować, że Polak zmarnował dogodną sytuację, uderzając ponad poprzeczką.

net gol pozisyonunda yaptığı rezalet vuruş sonrası ıslıklanan Szymanski, maç biter bitmez soyunma odasına gitmiş



kardeşim taraftara trip atmayacaksın.

yarın idmandan sonra rica edeceksin, bir antrenör sana 100 kere öyle top atacak, 100 tane şut atacaksınpic.twitter.com/0fNhFd99n1 — Rıdvan Aksu (@AksuTw) October 19, 2025

Cała sytuacja jest spowodowana tym, że w mediach pojawiły się jakiś czas temu informacje o niedoszłym transferze pomocnika. Szymański dostał latem ofertę z Lyonu i naciskał na zmianę klubu. Sprzedaż piłkarza zablokował jednak ówczesny trener Jose Mourinho.

Szymański podczas pobytu w Stambule wystąpił w 123 meczach, w których zdobył 22 gole i zanotował 30 asyst. Kontrakt z Fenerbahce obowiązuje go do czerwca 2027 roku.