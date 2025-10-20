Szymański wygwizdany przez kibiców Fenerbahce. Oto powód

Szymański przeżywa trudne chwile! Kibice Fenerbahce mu tego nie wybaczą
Sebastian Szymański gra w Fenerbahce od lipca 2023 roku. Na samym początku przygody w Turcji stał się gwiazdą nie tylko klubu, ale również ligi. Pierwszy sezon w jego wykonaniu był fantastyczny, a Jose Mourinho wychwalał go na każdym kroku. Z biegiem czasu reprezentant Polski obniżył loty, a aktualnie nie ma nawet pewnego miejsce w wyjściowej jedenastce.
Miejsce w składzie stracił po zmianie trenera. Obowiązki po zwolnionym The Special One przejął Domenico Tedesco, który nie widzi w 26-latku takiego piłkarza, jak widział poprzedni szkoleniowiec. Ostatnio w meczu z Fatih Karagumruk pojawił się na boisku dopiero w 78. minucie. Na dodatek za każdym razem, gdy miał kontakt z piłką kibice Fenerbahce reagowali na to gwizdami.
Z informacji serwisu Milliyet wynika, że Szymański był przygnębiony zaistniałą sytuacją. Po ostatnim gwizdku jeszcze na murawie pocieszali go koledzy z boiska. Warto odnotować, że Polak zmarnował dogodną sytuację, uderzając ponad poprzeczką.
Cała sytuacja jest spowodowana tym, że w mediach pojawiły się jakiś czas temu informacje o niedoszłym transferze pomocnika. Szymański dostał latem ofertę z Lyonu i naciskał na zmianę klubu. Sprzedaż piłkarza zablokował jednak ówczesny trener Jose Mourinho.
Szymański podczas pobytu w Stambule wystąpił w 123 meczach, w których zdobył 22 gole i zanotował 30 asyst. Kontrakt z Fenerbahce obowiązuje go do czerwca 2027 roku.