Sebastian Szymański otrzymał ofertę. Decyzja Mourinho przekreśliła wszystko

12:39, 1. października 2025
Paweł Wątorski
Sebastian Szymański był latem rozchwytywany przez kluby. Mariusz Piekarski ujawnił w "Przegląd Sportowy Onet", że pojawiła się konkretna oferta z Olympique Lyon, ale transfer został zablokowany przez Jose Mourinho.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Jose Mourinho nie chciał sprzedać Sebastiana Szymańskiego

Sebastian Szymański występuje w Fenerbahce Stambuł od 2023 roku, kiedy został wykupiony z Dynama Moskwa za blisko 10 milionów euro. Reprezentant Polski szybko stał się jednym z liderów tureckiego giganta. Do tej pory rozegrał 120 spotkań, w których zdobył 22 bramki i dorzucił 30 asyst.

Latem tego roku 26-letni pomocnik był łączony z klubami z Premier League czy Serie A, a teraz na jaw wychodzą kulisy nieudanej próby jego transferu. Nowe informacje ujawnił były agent zawodnika, Mariusz Piekarski, w programie „Ofensywni”.

– Była konkretna oferta na piśmie w klubie od Olympique Lyon. Było to bardzo konkretna propozycja, bardzo go chcieli. Sebastian przeszedł przez cały proces skautingowy, dyrektora sportowego i trenera – stwierdził agent.

– Natomiast w Fenerbahce od razu powiedziano, żeby nie przysyłać kolejnych ofert. Byłem też na spotkaniu w Rotterdamie z Devinem, dyrektorem sportowym Fenerbahce i wówczas mi powiedział, że w sumie nawet za kilkadziesiąt milionów go nie sprzeda. Po prostu jest za bardzo potrzebny do taktyki Jose Mourinho – dodał.

Szymański ma ważny kontrakt z Fenerbahce do czerwca 2027 roku. Portal Transfermarkt.de wycenia obecnie Polaka na 15 mln euro. W bieżącym sezonie pomocnik uzbierał 12 spotkań, w których dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Do swojego dorobku dorzucił też dwie asysty.

