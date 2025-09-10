Szymański ma nowego trenera! Fenerbahce wybrało następcę Mourinho

Sebastian Szymański ma nowego trenera w Fenerbahce. Turecki klub za pośrednictwem mediów społecznościowych przedstawił następcę Jose Mourinho. Został nim Domenico Tedesco.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Domenico Tedesco nowym trenerem Fenerbahce

Fenerbahce po nieco ponad roku zdecydowało się przedwcześnie zakończyć współpracę z Jose Mourinho. Portugalczyk został zwolniony z funkcji trenera bezpośrednio po odpadnięciu w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kluczowy okazał się przegrany dwumecz z Benfiką. Kilka dni później okazało się, że powodem zwolnienia była także kwestia stylu gry, który nie odpowiadał prezydentowi klubu.

„Taki styl gry może działać w Europie, ale w Turcji musimy dominować. Uważamy, że ten skład może grać lepiej bez niego” – mówił Ali Koc o zwolnieniu Jose Mourinho. W Stambule szybko znaleźli następcę The Special One, przedstawiając nowego trenera we wtorek (9 września).

W oficjalnym komunikacie poinformowano, że stery w klubie przejął Domenico Tedesco. Z kolei jego asystentem został Gokhan Gonul, czyli były piłkarz Żółtych Kanarków, który grał w drużynie ze Stambułu w latach 2007-2016 i 2020-2021.

Tedesco to znany trener w Europie, który ma na swoim koncie m.in. pracę w RB Lipsk, Spartaku Moskwa czy Schalke 04. Ostatnio był związany z reprezentacją Belgii, którą poprowadził na Mistrzostwach Europy 2024. Jego największym sukcesem w trenerskiej karierze jest triumf w Pucharze Niemiec w sezonie 2021/2022.

Warto dodać, że piłkarzem Fenerbahce jest Sebastian Szymański, dla którego będzie to już trzeci szkoleniowiec w Stambule. Reprezentant Polski trafił nad Bosfor latem 2023 roku. Jak dotąd zagrał w 115 meczach, strzelając 20 goli.