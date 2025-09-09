Skriniar skomentował plotki łączące go z Milanem

Milan Skriniar odniósł się do doniesień o możliwym transferze do Milanu. W rozmowie z "MilanNews" obrońca Fenerbahce przyznał, że nigdy nie kontaktował się z Rossonerimi i jest szczęśliwy w Turcji.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Milan Skriniar

Skriniar dementuje spekulacje o transferze do Milanu

Milan Skriniar trafił latem 2023 roku do Paris Saint-Germain z Interu Mediolan, jednak nie zdołał na stałe przebić się do pierwszego składu. W barwach mistrza Francji wystąpił jedynie 37 razy, a w drugiej połowie ubiegłego sezonu został wypożyczony do Fenerbahce. Tam spisał się na tyle dobrze, że klub zdecydował się wykupić go na stałe.

Włoskie media spekulowały, że Słowak mógł latem trafić do Milanu, a zainteresowanie wykazywało także Napoli. Ostatecznie Skriniar związał się z tureckim gigantem czteroletnim kontraktem. W rozmowie z „MilanNews” zdecydowanie odciął się od transferowych pogłosek. – Nigdy nie rozmawiałem z Milanem. Nie miałem żadnego kontaktu z klubem. Nawet mój agent nic o tym nie wiedział – podkreślił.

Zapytany o ewentualny powrót do Serie A, Skriniar nie wykluczył takiej możliwości. – Nic nie jest niemożliwe. Nigdy nie mów nigdy. Zobaczymy, co się wydarzy – stwierdził były obrońca Interu i Sampdorii.

Jednocześnie piłkarz podkreślił, że obecnie koncentruje się na grze dla Fenerbahce. – Mam czteroletni kontrakt i jestem tutaj szczęśliwy. Ludzie mnie kochają, kibice są wspaniali. Mam też bardzo dobre relacje z klubem – powiedział.

Skriniar to czterokrotny zdobywca tytułu Piłkarza Roku na Słowacji. W swojej karierze wywalczył mistrzostwo Włoch z Interem oraz mistrzostwo Francji z PSG, ale nie mógł cieszyć się z medalu Ligi Mistrzów, ponieważ nie wystąpił w tych rozgrywkach w barwach paryskiego zespołu.

