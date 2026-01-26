Krzysztof Piątek wciąż czeka na pierwszego gola w 2026 roku. Polski napastnik nie trafił do siatki w żadnym z sześciu ostatnich meczów, a jego Al Duhail przegrał finał Superpucharu Kataru i ZEA.

PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Seria bez gola Piątka trwa

Krzysztof Piątek od lipca ubiegłego roku reprezentuje katarski klub Al Duhail. Reprezentant Polski miał udany start w nowy zespole. 30-latek szczególnie dobrze prezentował się w okresie od września do listopada, kiedy popisał się między innymi hat-trickiem. W lidze katarskiej Piątek uzbierał dotychczas sześć bramek oraz trzy asysty.

Ostatnie tygodnie w wykonaniu reprezentanta Polski nie są jednak dobre. Po raz ostatni Piątek do siatki trafił 22 listopada w azjatyckiej Lidze Mistrzów przeciwko Al-Ittihad. Zespół Polaka pokonał wówczas drużynę Karima Benzemy 4:2. Od tego momentu 30-latek wystąpił w sześciu spotkaniach Al Duhail i ani razu nie zdołał pokonać bramkarza.

Brak goli Piątka przekłada się na wyniki jego drużyny. Al Duhail przegrało w ostatni weekend finału Superpucharu Kataru i ZEA. Minimalnie lepszy okazał się zespół Al-Wahda, który wygrał 1:0. Polski napastnik rozegrał całe spotkanie.

Przeczytaj inne teksty o Polakach za granicą: