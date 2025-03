Szymański ponownie błysnął w Turcji. Wykorzystał błąd bramkarza

ANP / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański strzelił gola dla Fenerbahce Stambuł

W piątkowy wieczór odbywa się spotkanie pomiędzy Bodrum FK a Fenerbahce Stambuł w ramach 29. kolejki ligi tureckiej. Mecz na Grey Beton Bodrum Stadyumu zdecydowanie lepiej rozpoczęli goście, którzy liczą się w walce o mistrzostwo kraju. W 5. minucie prowadzenie podopiecznym Jose Mourinho zapewnił bowiem Milan Skriniar. Na bramkę słowackiego stopera w 31. minucie odpowiedział napastnik gospodarzy – George Puscas – który wykorzystał rzut karny.

Końcówka pierwszej połowy należała jednak do drużyny Żółtych Kanarków, która do przerwy prowadzi 4:1. W 32. minucie do siatki trafił Oguz Aydin, a cztery minuty później ze strzelonego gola cieszył się Sebastian Szymański. Etatowy reprezentant Polski wykorzystał błąd bramkarza, pokonując go uderzeniem głową z najbliższej odległości. W 45. minucie byliśmy świadkami kolejnej jedenastki, którą na bramkę zamienił gwiazdor Fenerbahce Stambuł – Talisca.

We wszystkich rozgrywkach obecnego sezonu Sebastian Szymański pojawił się na boisku w 43 spotkaniach, strzelił 6 goli i zanotował 9 asyst. Urodzony w Białej Podlaskiej zawodnik z powodzeniem występuje w barwach tureckiego giganta od lipca 2023 roku, gdy trafił na Sukru Saracoglu Stadyumu za niespełna 10 milionów euro z Dynama Moskwa. Wcześniej grał w Feyenoordzie Rotterdam oraz Legii Warszawa, skąd wypłynął na szerokie wody.