Roberto Mancini rozpoczyna nowe wyzwanie. Egzotyczny kierunek

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Roberto Mancini

Oficjalnie: Al-Sadd zatrudnił Roberto Manciniego

Al-Sadd poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zatrudnieniu Roberto Manciniego na stanowisku trenera. 60-letni szkoleniowiec zastąpił na tej posadzie Felixa Sancheza, który pożegnał się z katarskim klubem po serii rozczarowujących wyników. Włoski menedżer związał się z nowym pracodawcą dwuipółletnim kontraktem, obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku.

Mancini, zgodnie z zapisami umowy, będzie zarabiał około 8 milionów euro rocznie, co zapewnia mu jedne z najwyższych zarobków w regionie. Katarska ekipa ma obecnie na swoim koncie zaledwie 14 punktów i zajmuje odległe 6. miejsce w tabeli. Zadaniem doświadczonego Włocha będzie przywrócenie Al-Sadd dawnej świetności oraz ponowne włączenie się do walki o mistrzostwo kraju.

Roberto Mancini to doskonale znany trener na światowej scenie. W ostatnim czasie prowadził drużynę narodową Arabii Saudyjskiej, a wcześniej reprezentację Włoch, z którą sięgnął po mistrzostwo Europy w 2021 roku. Urodzony w 1964 roku szkoleniowiec na poziomie klubowym największe sukcesy odnosił z Manchesterem City oraz Interem Mediolan, zdobywając z nimi krajowe tytuły.