Szymański rozpala rynek transferowy. Fenerbahce odstrasza kolejne kluby

Sebastian Szymański wzbudza zainteresowanie klubów z lig TOP5 w Europie. Fenerbahce jest skłonne sprzedać Polaka, ale oczekiwania finansowe Turków nie zachęcają klubów do złożenia oficjalnych ofert.

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański budzi zainteresowanie, Fenerbahce gra twardo

Sebastian Szymański od kilku lat łączony jest z transferem do lig z europejskiego TOP5. W ostatnich tygodniach najwięcej mówi się jednak o przenosinach do Bundesligi lub Ligue 1. Reprezentanta Polski w swoich szeregach widziałyby takie drużyny jak Eintracht Frankfurt i Olympique Lyon.

Transfer Szymańskiego w zimowym oknie to konieczność. Fenerbahce w razie braku odejścia Polaka może zdecydować się na radykalny scenariusz, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Stolicę Turcji chętnie opuściłby również sam Polak. Obu stronom zależy na rozejściu się, jednak na tym etapie daleko do finalizacji jakiegokolwiek ruchu.

Sercan Hamzaoğl, poinformował, że o cenę za Szymańskiego, pytało kilka klubów, w tym Eintracht Frankfurt. Do Fenerbahce nie wpłynęła jednak żadna oficjalna oferta. Turecki dziennikarz nie precyzuje o jaką kwotę chodzi, jednak aktualne wymagania drużyny ze Stambułu są poza możliwościami zainteresowanych klubów. Niewykluczone, że cena za Szymańskiego spadnie bliżej terminu zakończenia zimowego okna transferowego.

