Nowe wieści ws. zdrowia Modera! Feyenoord sam się tym pochwalił

Jakub Moder w ostatnim czasie znów miał spore problemy zdrowotne. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że Polak uporał się z bólem pleców i będzie gotowy do gry w 2026 roku. Zdjęcie z treningu pokazał sam zespół Feyenoordu.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder wrócił do treningów, dobre wieści ws. Polaka

Jakub Moder to zapewne jeden z najlepszych pomocników w naszym kraju. Jeśli wychowanek Lecha Poznań jest w formie i gra regularnie, właściwie jest podstawowym ogniwem reprezentacji Polski oraz ważną częścią swojego klubu. Problem w tym, że w dotychczasowej karierze obie te kwestie rzadko szły w parze. Wielokrotnie bowiem Moder miał problemy zdrowotne.

W ostatnim czasie one wróciły i to na tyle mocno, że pomocnik stracił całą rundę jesienną w barwach Feyenoordu. Zabrakło go także podczas spotkań Biało-Czerwonych. Winne temu stanowi rzeczy były plecy, które nie pozwalały grać i normalnie trenować. Z tego powodu Jakub Moder przeszedł operację i wraca do przygotowań, czym pochwalił się sam klub z Rotterdamu w mediach społecznościowych, gdzie opublikował zdjęcie Polaka na murawie podczas treningu.

To oznacza, że wiosną powinniśmy zobaczyć środkowego pomocnika na boisku nie tylko w klubowej koszulce, ale i zapewne także w narodowych barwach. W marcu podopieczni Jana Urbana zagrają w barażach o awans na mundial, a więc warto liczyć na to, że do tego czasu popularny „Modziu” nie tylko wróci do gry, ale i będzie w odpowiedniej formie, aby pomóc kadrze.

Zobacz także: Przyszłość Milika wyjaśniona! Juventus zdecydował, co dalej

