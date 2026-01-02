Nowe wieści ws. zdrowia Modera! Feyenoord sam się tym pochwalił

21:19, 2. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Feyenoord

Jakub Moder w ostatnim czasie znów miał spore problemy zdrowotne. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że Polak uporał się z bólem pleców i będzie gotowy do gry w 2026 roku. Zdjęcie z treningu pokazał sam zespół Feyenoordu.

Jakub Moder
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder wrócił do treningów, dobre wieści ws. Polaka

Jakub Moder to zapewne jeden z najlepszych pomocników w naszym kraju. Jeśli wychowanek Lecha Poznań jest w formie i gra regularnie, właściwie jest podstawowym ogniwem reprezentacji Polski oraz ważną częścią swojego klubu. Problem w tym, że w dotychczasowej karierze obie te kwestie rzadko szły w parze. Wielokrotnie bowiem Moder miał problemy zdrowotne.

W ostatnim czasie one wróciły i to na tyle mocno, że pomocnik stracił całą rundę jesienną w barwach Feyenoordu. Zabrakło go także podczas spotkań Biało-Czerwonych. Winne temu stanowi rzeczy były plecy, które nie pozwalały grać i normalnie trenować. Z tego powodu Jakub Moder przeszedł operację i wraca do przygotowań, czym pochwalił się sam klub z Rotterdamu w mediach społecznościowych, gdzie opublikował zdjęcie Polaka na murawie podczas treningu.

POLECAMY TAKŻE

Arne Slot
Liverpool chce napastnika. Gigant reaguje po kontuzji gwiazdy
Ruben Amorim
Manchester United poluje na brata bliźniaka piłkarza Arsenalu
Płamen Andriejew
Lech Poznań z nowym bramkarzem. Dołączy już teraz

To oznacza, że wiosną powinniśmy zobaczyć środkowego pomocnika na boisku nie tylko w klubowej koszulce, ale i zapewne także w narodowych barwach. W marcu podopieczni Jana Urbana zagrają w barażach o awans na mundial, a więc warto liczyć na to, że do tego czasu popularny „Modziu” nie tylko wróci do gry, ale i będzie w odpowiedniej formie, aby pomóc kadrze.

Zobacz także: Przyszłość Milika wyjaśniona! Juventus zdecydował, co dalej