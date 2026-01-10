Nowe wieści ws. Jakuba Modera. Na to wszyscy czekali

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder dołączy do treningów z zespołem

Jakub Moder w ostatnim czasie nie mógł zaliczyć się z całą pewnością do najszczęśliwszych piłkarzy na świecie. Związane jest to przede wszystkim z kontuzją, która doskwierała mu przez ostatnie miesiące. Ból pleców i konieczna operacja długo się przedłużała, a to spowodowało, że w tym sezonie Polak jest jeszcze bez minut w barwach Feyenoordu.

To się jednak wkrótce może zmienić, bowiem od kilku dni z Holandii spływają pozytywne wieści, a te najlepsze dla kibiców pomocnika przekazał właśnie sam trener Robin van Persie cytowany przez serwis „Feyenoord24.net”. Na konferencji prasowej były znakomity napastnik przekazał, że Jakub Moder we wtorek rozpocznie normalne treningi z zespołem. To oznacza, że najpewniej za kilkanaście dni zobaczymy reprezentanta Polski przynajmniej w kadrze meczowej.

Wydaj się więc, że najgorszy okres Jakub Moder ma już za sobą, a teraz musi tylko wrócić do formy i pierwszego składu Feyenoordu. Na to z pewnością liczy także Jan Urban, bowiem 26-latek może być kluczowym ogniwem na zbliżające się baraże o awans na mundial w USA, Kanadzie i Meksyku.

Były piłkarz Lecha Poznań oraz Brighton dla zespołu z Rotterdamu rozegrał łącznie do tej pory 19 spotkań, zdobył w nich cztery gole oraz zanotował dwie asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 10 milionów euro.

