Cracovia chce pomocnika. Rywalizuje o niego z klubami z Anglii

Cracovia jest zainteresowana sprowadzeniem niejakiego Kalidou Sidibe. 26-letni Malijczyk z Ligue 2 jest jednak także na celowniku Oxford United oraz Wrexham, o czym poinformował serwis "Foot Mercato".

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Pomocnik z Ligue 2 na celowniku Cracovii

Cracovia w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze, a początek sezonu w ich wykonaniu był wręcz imponujący. Dlatego też dość szybko zaczęto mówić o potencjalnej walce o najwyższe lokaty w lidze, a nawet o mistrzostwo Polski. Z czasem jednak przyszedł spadek formy i finalnie rundę jesienną Pasy zakończyły na 6. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy. Niemniej ich strata do trzeciej Jagiellonii Białystok to tylko dwa punkty.

Wydaje się więc, że wszystko jest możliwe i zimą zespół będzie musiał przygotować się na niezwykle zaciętą walkę o awans do eliminacji europejskich pucharów. Pomóc w tym mają transfery. Luka Elsner ostatnio mówił o trzech takich ruchach w tym okienku. Pierwszym z nich może być Kalidou Sidibe, o czym poinformował serwis „Foot Mercato”. Defensywny pomocnik występuje na poziomie Ligue 2 w barwach Guingamp. Jednak poza Cracovią interesują się nim dwa kluby z Championship: Oxford United oraz Wrexham.

Kalidou Sidibe w tym sezonie w barwach zespołu z drugiej ligi francuskiej rozegrał w sumie 16 spotkań, zdobył w nich jednego gola oraz zanotował dwie asysty. Łącznie na tym poziomie rozgrywkowym 26-latek z Mali ma prawie 150 występów. 24 razy zagrał także w Ligue 1. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,8 miliona euro.

