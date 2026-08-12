Michniewicz dostał zaległe pieniądze. Interweniował sąd

Czesław Michniewicz prze kilka miesięcy w 2023 roku odpowiadał za wyniki Abha Club. Ani on, ani jego sztab nie otrzymali jednak pełnego wynagrodzenia. Interweniować musiał Sąd Arbitrażowy w Lozannie. Michał Banasiak, powołując się na saudyjski klub przekazał, że trener wraz ze sztabem otrzymali zaległe wynagrodzenie w kwocie 2,2 mln zł.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

Abha wypłaciła zaległe pieniądze. Michniewicz czekał trzy lata

Czesław Michniewicz po Mistrzostwach Świata 2022 przestał pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Kilka miesięcy później rozpoczał karierę zagraniczną, podpisując kontrakt w Arabii Saudyjskiej. Jego klubem została Abha Club, występująca w Saudi Pro League, czyli najwyższej klasie rozgrywkowej. Przygoda na Bliskim Wschodzie kompletnie mu nie wyszła.

Saudyjczycy szybko stracili cierpliwość, zwalniając Michniewicza zaledwie po nieco ponad trzech miesiącach. Łącznie prowadził zespół w 9 meczach z bilansem trzech zwycięstw i sześciu porażek. W trakcie pobytu w Arabii Saudyjskiej nie otrzymał pełnego wynagrodzenia.

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Sprawa braku wypłaty zaległych pensji trafiła do CAS, czyli Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie. Po trzech latach temat został zamknięty. Jak przekazał Michał Barański, powołując się na informację Abha Club, Saudyjczycy wypłacili Michniewiczowi oraz trzem członkom sztabu szkoleniowego zaległe wynagrodzenie. Łącznie była to kwota w wysokości 2,2 mln zł.

Ostatnim klubem, jaki prowadził Michniewicz był marokański AS FAR Rabat. Pracował tam od lipca do października 2024 roku. Został zwolniony po 13 meczach. Jego bilans to 5 zwycięstw, 3 remisy i 5 porażek.