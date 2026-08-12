Mac Allister przymierzany do tureckiej potęgi. To byłoby zaskoczenie

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Galatasaray Stambuł chce Alexisa Mac Allistera

Alexis Mac Allister od jakiegoś czasu jest łączony z opuszczeniem Liverpoolu. Ma to związek z ciągnącymi się rozmowami obu stron w sprawie przedłużenia kontraktu. Obecna umowa 27-letniego pomocnika z angielskim klubem wygasa 30 czerwca 2028 roku i na razie niewiele wskazuje na porozumienie. Niewykluczone więc, że gigant Premier League rozważy sprzedaż Argentyńczyka.

W poprzednich tygodniach Mac Allister był przymierzany do Realu Madryt, Chelsea czy Manchesteru City. Ceniony pomocnik może jednak obrać zaskakujący kierunek. Z najnowszych informacji przekazanych przez dziennik „Takvim” wynika bowiem, iż wychowanek Argentinos Juniors przykuł uwagę Galatasaray Stambuł. Potentat znad Bosforu bacznie monitoruje jego sytuację i rozważa podjęcie konkretnych działań.

54-krotny reprezentant Argentyny występuje w barwach zespołu The Reds od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na Anfield Road z Brighton & Hove Albion za około 42 miliony euro. Mac Allister w poprzednim sezonie rozegrał 55 spotkań, zdobył pięć bramek oraz zanotował siedem asyst. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia go na kwotę oscylującą w granicach 70 milionów euro.