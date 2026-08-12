Mac Allister przymierzany do tureckiej potęgi. To byłoby zaskoczenie

10:45, 12. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Takvim

Alexis Mac Allister wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Jak podaje turecki dziennik Takvim, nad pozyskaniem cenionego pomocnika pracuje Galatasaray Stambuł.

Alexis Mac Allister
Obserwuj nas w
Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Galatasaray Stambuł chce Alexisa Mac Allistera

Alexis Mac Allister od jakiegoś czasu jest łączony z opuszczeniem Liverpoolu. Ma to związek z ciągnącymi się rozmowami obu stron w sprawie przedłużenia kontraktu. Obecna umowa 27-letniego pomocnika z angielskim klubem wygasa 30 czerwca 2028 roku i na razie niewiele wskazuje na porozumienie. Niewykluczone więc, że gigant Premier League rozważy sprzedaż Argentyńczyka.

W poprzednich tygodniach Mac Allister był przymierzany do Realu Madryt, Chelsea czy Manchesteru City. Ceniony pomocnik może jednak obrać zaskakujący kierunek. Z najnowszych informacji przekazanych przez dziennik „Takvim” wynika bowiem, iż wychowanek Argentinos Juniors przykuł uwagę Galatasaray Stambuł. Potentat znad Bosforu bacznie monitoruje jego sytuację i rozważa podjęcie konkretnych działań.

54-krotny reprezentant Argentyny występuje w barwach zespołu The Reds od lipca 2023 roku, gdy przeniósł się na Anfield Road z Brighton & Hove Albion za około 42 miliony euro. Mac Allister w poprzednim sezonie rozegrał 55 spotkań, zdobył pięć bramek oraz zanotował siedem asyst. Specjalistyczny portal „Transfermarkt” wycenia go na kwotę oscylującą w granicach 70 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości