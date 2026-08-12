Man United szykuje propozycję za belgijskiego wahadłowego

Manchester United planuje zwiększyć rywalizację na pozycji lewego obrońcy. Jak podaje gazeta The Mirror, kandydatem do przeprowadzki na Old Trafford jest Joaquin Seys.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Joaquin Seys może przenieść się do Manchesteru United

Manchester United jest aktywny podczas aktualnego letniego okienka transferowego, sprowadzając do siebie między innymi Youriego Tielemansa oraz Andreya Santosa. Trener ekipy Czerwonych Diabłów – Michael Carrick – ma nadzieję, że to nie koniec zakupów w wykonaniu angielskiego klubu. Ceniony szkoleniowiec liczy bowiem na pozyskanie nowego lewego obrońcy, który wzmocni rywalizację na tej pozycji.

Władze Manchesteru United chcą spełnić prośbę Carricka i bacznie monitorują pod tym kątem rynek transferowy. Jak podaje brytyjski dziennik „The Mirror”, kandydatem do przeprowadzki do ekipy Red Devils jest między innymi Joaquin Seys. 21-letni boczny defensor pokazuje się z dobrej strony w barwach Club Brugge, co wzbudziło zainteresowanie angielskiego giganta, który rozważa złożenie pierwszej oferty.

Sześciokrotny reprezentant Belgii z powodzeniem występuje w koszulce obecnego zespołu od 2012 roku, kiedy trafił na Jan Breydel Stadion z KV Oostende. Lewy obrońca początkowo rozwijał się w akademii Club Brugge, a w 2024 roku awansował do seniorskiej drużyny. Mierzący 178 centymetrów wahadłowy w poprzedniej kampanii rozegrał 55 spotkań, zdobył pięć bramek oraz zanotował osiem asyst. Jego wartość rynkowa wynosi około 30-40 milionów euro.