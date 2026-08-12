Napoli naciska na transfer. Chelsea nagle podbiła cenę

Napoli przyspiesza rozmowy w sprawie Benoita Badiashile, który jest transferowym priorytetem Massimiliano Allegriego. Chelsea zmieniła jednak warunki i zażądała większych pieniędzy.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Badiashile chce przenieść się do Napoli

Napoli pilnie potrzebuje nowego środkowego obrońcy. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, pierwszym wyborem Allegriego jest Badiashile. Francuz miałby wypełnić lukę po Alessandro Buongiorno, którego po operacji kolana czekają trzy lub cztery miesiące przerwy.

Kluby uzgodniły już podstawowe warunki wypożyczenia za trzy miliony euro. Problemem pozostaje kwota ewentualnego wykupu. Chelsea początkowo oczekiwała obowiązku transferu za 15 milionów euro. Londyńczycy zgodzili się później na opcję wykupu, ale podnieśli jej wartość do 18 milionów.

Napoli próbuje teraz obniżyć tę kwotę. Według informacji przekazanych przez włoskie źródło różnice między klubami są już niewielkie. Istotna jest również postawa samego Badiashile. Obrońca chce trafić do Neapolu i miał odrzucić zainteresowanie jednego z klubów Premier League.

Allegri liczy, że Francuz będzie do jego dyspozycji po wznowieniu treningów w Castel Volturno w połowie sierpnia. Sytuacja kadrowa sprawia, że finalizacja operacji stała się dla Napoli szczególnie ważna.

Buongiorno nie jest bowiem jedynym kontuzjowanym defensorem. Sam Beukema zmaga się z problemem ze ścięgnem Achillesa. Luca Marianucci doznał natomiast urazu więzadeł kolana. Napoli zostało więc z mocno ograniczonym wyborem środkowych obrońców przed rozpoczęciem sezonu.