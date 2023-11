Były reprezentant Polski trafił do siatki rywali w 20. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Dla Grzegorza Krychowiaka to pierwsze trafianie w tym ligowym sezonie.

IMAGO / LUKASZ GROCHALA/CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Grzegorz Krychowiak

Grzegorz Krychowiak zdobył swojego pierwszego gola w tym sezonie Saudi Pro League.

Abha Club wygrała 3:2 z Al-Akhdoud

Były zespół Czesława Michniewicza wygrał ostatnie dwa ligowe starcia

Michniewicz z wozu, koniu lżej?

Na początku października z funkcji szkoleniowca zespołu Abha Club zwolniony został Czesław Michniewicz. Były selekcjoner reprezentacji Polski nie mógł pochwalić się dobrymi wynikami, przez co zarząd postanowił rozwiązać z nim kontrakt. I co ciekawe od tego czasu zespół z Saudi Pro League notuje lepsze wyniki. W pięciu meczach już pod wodzą nowego szkoleniowca Abha wygrała trzy, raz padł remis, a jednokrotnie przegrała.

W tym ostatnim swoją cegiełkę do zwycięstwa dołożył Grzegorz Krychowiak. Były reprezentant Polski trafił do siatki rywali w 20. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Dla pomocnika to pierwsze trafianie w tym ligowym sezonie.

