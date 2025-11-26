Kolejna kontuzja Neymara! To dla niego koniec sezonu

Neymar doznał kontuzji kolana, która wyklucza go z gry do końca roku. Oznacza to, że w tym sezonie ligi brazylijskiej już nie zagra. Santos walczy o utrzymanie - infomuje serwis Globo.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar kontuzjowany, a Santos o krok od spadku z ligi

Neymar pod koniec stycznia bieżącego roku wrócił po dwunastu latach do Brazylii. Były piłkarz takich klubów jak FC Barcelona czy Paris Saint Germain podpisał roczny kontrakt z Santosem. W drużynie, w której zaczynał piłkarską karierę, wystąpił w tym sezonie w 25 meczach, zdobywając 7 goli i notując 3 asysty. Wygląda jednak na to, że nie poprawi już swojego dorobku.

Jak poinformował serwis Globo wszystko przez kontuzję kolana. Neymar od jakiegoś czasu narzekał na uraz, lecz mimo to wystąpił w spotkaniu z Mirassol. W efekcie jego stan zdrowia znacząco się pogorszył, przez co 33-latek nie jest w stanie grać.

Biorąc pod uwagę fakt, że liga brazylijska rozgrywa sezon w systemie wiosna – jesień oznacza to, że Neymar w tym sezonie już nie zagra. Jego przerwa ma potrwać do końca roku, a niewykluczone, że może być jeszcze dłuższa. Warto dodać, że umowa piłkarza dobiega końca 31 grudnia. Na ten moment nie wiadomo, czy zostanie przedłużona. Z drugiej strony Santos walczy o utrzymanie. Na 3. kolejki przed końcem są w strefie spadkowej, zajmując 17. miejsce w tabeli ze stratą jednego punktu do bezpiecznego miejsca.

Pod znakiem zapytania stoi również udział w Mistrzostwach Świata 2026. Neymar marzy o kolejnym występie na mundialu, ale odkąd Carlo Ancelotti przejął stery w reprezentacji Brazylii, nie znalazł miejsca w kadrze dla 128-krotnego reprezentanta kraju.