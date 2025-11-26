Kolejna kontuzja Neymara! To dla niego koniec sezonu

09:43, 26. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Globo

Neymar doznał kontuzji kolana, która wyklucza go z gry do końca roku. Oznacza to, że w tym sezonie ligi brazylijskiej już nie zagra. Santos walczy o utrzymanie - infomuje serwis Globo.

Neymar
Obserwuj nas w
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar kontuzjowany, a Santos o krok od spadku z ligi

Neymar pod koniec stycznia bieżącego roku wrócił po dwunastu latach do Brazylii. Były piłkarz takich klubów jak FC Barcelona czy Paris Saint Germain podpisał roczny kontrakt z Santosem. W drużynie, w której zaczynał piłkarską karierę, wystąpił w tym sezonie w 25 meczach, zdobywając 7 goli i notując 3 asysty. Wygląda jednak na to, że nie poprawi już swojego dorobku.

Jak poinformował serwis Globo wszystko przez kontuzję kolana. Neymar od jakiegoś czasu narzekał na uraz, lecz mimo to wystąpił w spotkaniu z Mirassol. W efekcie jego stan zdrowia znacząco się pogorszył, przez co 33-latek nie jest w stanie grać.

Biorąc pod uwagę fakt, że liga brazylijska rozgrywa sezon w systemie wiosna – jesień oznacza to, że Neymar w tym sezonie już nie zagra. Jego przerwa ma potrwać do końca roku, a niewykluczone, że może być jeszcze dłuższa. Warto dodać, że umowa piłkarza dobiega końca 31 grudnia. Na ten moment nie wiadomo, czy zostanie przedłużona. Z drugiej strony Santos walczy o utrzymanie. Na 3. kolejki przed końcem są w strefie spadkowej, zajmując 17. miejsce w tabeli ze stratą jednego punktu do bezpiecznego miejsca.

Pod znakiem zapytania stoi również udział w Mistrzostwach Świata 2026. Neymar marzy o kolejnym występie na mundialu, ale odkąd Carlo Ancelotti przejął stery w reprezentacji Brazylii, nie znalazł miejsca w kadrze dla 128-krotnego reprezentanta kraju.

POLECAMY TAKŻE

Neymar
Neymar pojedzie na mistrzostwa świata? Ancelotti stawia warunek
Neymar
Neymar zaliczy głośny transfer? Znany klub ma miejsce dla gwiazdy!
Neymar
Neymar wybrał Napoli. Włoski gigant długo się nie zastanawiał