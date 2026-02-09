Tymoteusz Puchacz zanotował szóstą asystę w sezonie i został liderem klasyfikacji asyst w lidze azerskiej. Jego Sabah Baku wygrał 4:1 i umocnił się na pierwszym miejscu w tabeli.

PressFocus Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Szósta asysta i pozycja lidera

Tymoteusz Puchacz notuje udany okres w karierze. Po letnich perypetiach związanych z wyborem docelowego klubu, 15-krotny reprezentant Polski dołączył do azerskiego Sabah Baku. 27-latek jest tam piłkarzem podstawowego składu i to w dodatku ze świetnymi liczbami.

Puchacz zaznaczył swoją obecność na boisku w 68. minucie ligowego meczu z Araz. 27-latek w charakterystyczny dla siebie sposób podłączył się do akcji w ofensywie i posłał precyzyjne dośrodkowanie w pole karne. Podanie Polaka na gola zamienił Khayal Aliyev.

Wychowanek Lecha Poznań zapisał na swoim koncie w tym sezonie już sześć asyst, co plasuje go wraz z dwoma innymi piłkarzami, na czele klasyfikacji ostatnich podań. Puchacz jest zatem kluczową postacią drużyny zmierzającej po mistrzostwo Azerbejdżanu. Sabah Baku wyprzedza drugi w tabeli Karabah o siedem punktów (Karabach rozegrał jedno spotkanie mniej).

