Kochalski zdecydował ws. przyszłości. Chodzi o nowy kontrakt

Mateusz Kochalski jest gotowy przedłużyć swój kontrakt z Karabachem Agdam o kolejny rok, o czym poinformował serwis "Azerisport.com". Mowa o przedłużeniu do czerwca 2028 roku.

Domenico Cippitelli / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Mateusz Kochalski gotów na przedłużenie umowy

Mateusz Kochalski to bez cienia wątpliwości jedna z najjaśniejszych postaci z naszego kraju w tej edycji Ligi Mistrzów. Bramkarz azerskiego Karabachu Agdam jest także czołową postacią swojego zespołu, który okazał się prawdziwą rewelacją dotychczasowych spotkań w europejskich pucharach. Kopciuszek skazywany był na kompletną klęskę, a tymczasem zajmuje 22. miejsce z dorobkiem siedmiu punktów i jest lepszy chociażby od Napoli.

Niemniej sam Polak zbierał tak dobre recenzje, że w pewnym momencie zaczęto nawet spekulować o możliwym transferze do mocniejszego, europejskiego klubu. Jedną z zainteresowanych ekip miała być nawet Borussia Dortmund. Wydaje się jednak, że były to jednak informacje tylko na wyrost.

Jak poinformował serwis „Azerisport.com”, 25-letni Mateusz Kochalski zdecydował się zgodzić na przedłużenie umowy z Karabachem Agdam do końca czerwca 2028 roku. Obecny kontrakt wygasa wraz z końcem czerwca 2027, a więc współpraca ma być jeszcze mocniej zacieśniona.

W tym sezonie były gracz m.in. Stali Mielec oraz Legii Warszawa wystąpił w sumie w 20 meczach i sześciokrotnie zanotował czyste konto. Łącznie dla Karabachu ma 48 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na dwa miliony euro. Ostatnio łączony był z możliwością wielkiego transferu do Widzewa Łódź.

