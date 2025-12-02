Kochalski może trafić do giganta już zimą! Nawet siedem milionów euro

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Kochalski

Kochalski trafi do Borussii Dortmund

Mateusz Kochalski to bez cienia wątpliwości jeden z tych bramkarzy, który w najbliższych latach może stać się stałym reprezentantem Polski. Obecnie raczej pełni on rolę gracza, który nie ma szans na występ w Biało-Czerwonych barwach, ale jeśli utrzyma dobrą formę z tego sezonu, za jakiś czas może się to zmienić, bowiem rywalizacja na tej pozycji zapowiada się wyrównanie.

Szczególnie, że ostatnie mecze Polaka w Lidze Mistrzów są bardzo dobre i kapitalnie spisuje się on w barwach Karabachu Agdam. Były bramkarz Legii Warszawa oraz Stali Mielec jest w znakomitej dyspozycji i zauważyła to Borussia Dortmund, która teraz chce ruszyć po gracza. Według informacji przekazanych przez serwis „Baku.ws”, pozytywnie transfer Polaka zaopiniował Niko Kovać. Niemniej Azerowie nie mają zamiaru sprzedać Kochalskiego za kwotę mniejszą niż siedem milionów euro. Transfer jednak możliwy byłby nawet zimą.

Mateusz Kochalski w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 15 spotkań, w których zanotował pięć czystych kont. 25-latek ze Świdnika wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 1,5 miliona euro, a jego kontrakt z aktualnym klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Na poziomie PKO Ekstraklasy rozegrał on tylko 38 spotkań.

