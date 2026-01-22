Kiwior zachwycony Pietuszewskim. Ostrzegł rywali Porto

Oskar Pietuszewski zrobił prawdziwą furorę w swoim debiucie w FC Porto. Jakub Kiwior zapowiada, że skrzydłowego stać na jeszcze więcej. 17-latek czeka na kolejne szanse.

Pietuszewski dopiero się rozkręca. Zadebiutował w wielkim stylu

Oskar Pietuszewski w pierwszej części sezonu był podstawowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok, a do tego błyszczał w młodzieżowej reprezentacji Polski. Zainteresowanie jego osobą w Europie było ogromne – początkowo wydawało się, że ten pozostanie w Polsce do lata, ale zdecydował się na transfer już zimą. Zabiegało o niego wiele znanych ekip, a wyścig o jego podpis finalnie zwyciężyło FC Porto. Pietuszewski kosztował osiem milionów euro podstawy plus dwa miliony euro w ramach bonusów.

Odpowiedni wybór klubu był bardzo istotny dla 17-latka, który chce się dalej rozwijać. FC Porto to dobre miejsce dla młodego piłkarza, aby się wypromować i w przyszłości trafić do czołowej ligi.

Pietuszewski ma już za sobą debiut w nowych barwach. Mimo raptem kilkunastu minut na murawie, odegrał kluczową rolę w zwycięstwie swojej drużyny. To właśnie po faulu na nim sędzia podyktował rzut karny, który na zwycięskiego gola zamienił Alan Varela. Skrzydłowy imponował techniką i śmiałością, a jego rywal na lewej stronie boiska zakończył mecz przedwcześnie po obejrzeniu drugiej żółtej kartki.

Utalentowany Polak dopiero się rozkręca. Jakub Kiwior ostrzega swoich rywali, że nie pokazał jeszcze pełni swoich możliwości.

– Debiut Oskara był fantastyczny. A nie pokazał jeszcze wszystkiego, co potrafi. W kolejnych meczach będzie miał więcej czasu, aby się zaprezentować – zapowiedział reprezentant Polski, cytowany przez „A Bolę”.