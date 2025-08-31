Zwolnienia warte miliony. Tyle Jose Mourinho zarobił tracąc pracę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

125 milionów euro – tyle zarobił Mourinho na zwolnieniach

Fenerbahce w środku tygodnia po raz drugi z rzędu odpadło z eliminacji Ligi Mistrzów na etapie 4. rundy. Tym razem ich pogromcą okazała się Benfica, która wygrała w rewanżu przed własną publicznością (1:0). Jednocześnie było to ostatnie spotkanie, w którym na ławce trenerskiej tureckiego zespołu zasiadł Jose Mourinho. Właściciele klubu ze Stambułu postanowili pożegnać Portugalczyka.

Jose Mourinho w roli trenera Fenerbahce pracował od lipca 2024 roku. Żółte Kanarki prowadził w 62 meczach, a jego bilans to 37 zwycięstw, 14 remisów i 11 porażek. Turecki klub za zwolnienie wypłacił mu ok. 15 milionów euro.

🤑 José Mourinho has earned €125M in severance payments since the beginning of his career:



✅ Chelsea (2007): €21M

✅ Real Madrid (2012): €19M

✅ Chelsea (2015): €14M

✅ Man United (2018): €17M

✅ Tottenham (2021): €35M

✅ Rome (2024): €4M

✅ Fenerbahce (2025): €15M



The… pic.twitter.com/Y4qrLrJM3p — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 31, 2025

W ostatnich latach Mourinho mógł przyzwyczaić się do tego, że jest zwalniany. W 2024 roku tracił pracę w Romie, trzy lata wcześniej pożegnał go Tottenham, a pod koniec 2018 roku został zwolniony przez Manchester United. Łącznie na zwolnieniach zarobił ok. 125 milionów euro. Najwięcej, bo aż 35 mln euro wypłacił mu Tottenham, a najmniej AS Roma, która przelała mu tylko 4 mln euro.

