Zwolnienia warte miliony. Tyle Jose Mourinho zarobił tracąc pracę

125 milionów euro – tyle zarobił Mourinho na zwolnieniach
Fenerbahce w środku tygodnia po raz drugi z rzędu odpadło z eliminacji Ligi Mistrzów na etapie 4. rundy. Tym razem ich pogromcą okazała się Benfica, która wygrała w rewanżu przed własną publicznością (1:0). Jednocześnie było to ostatnie spotkanie, w którym na ławce trenerskiej tureckiego zespołu zasiadł Jose Mourinho. Właściciele klubu ze Stambułu postanowili pożegnać Portugalczyka.
Jose Mourinho w roli trenera Fenerbahce pracował od lipca 2024 roku. Żółte Kanarki prowadził w 62 meczach, a jego bilans to 37 zwycięstw, 14 remisów i 11 porażek. Turecki klub za zwolnienie wypłacił mu ok. 15 milionów euro.
W ostatnich latach Mourinho mógł przyzwyczaić się do tego, że jest zwalniany. W 2024 roku tracił pracę w Romie, trzy lata wcześniej pożegnał go Tottenham, a pod koniec 2018 roku został zwolniony przez Manchester United. Łącznie na zwolnieniach zarobił ok. 125 milionów euro. Najwięcej, bo aż 35 mln euro wypłacił mu Tottenham, a najmniej AS Roma, która przelała mu tylko 4 mln euro.
Kwoty odpraw, które otrzymał Jose Mourinho w momencie zwolnienia:
- Chelsea (2007) – 21 mln euro
- Real Madryt (2012) – 19 mln euro
- Chelsea (2015) – 14 mln euro
- Manchester United (2018) – 17 mln euro
- Tottenham (2021) – 35 mln euro
- Roma (2024) – 4 mln euro
- Fenerbahce (2025) – 15 mln euro