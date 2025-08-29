Mourinho poznał decyzję! Jest oficjalny komunikat Fenerbahce

Mourinho znowu rozczarował
The Special One nie przerwał dominacji Galatasaray w lidze, nie sięgnął po zwycięstwo w pucharze, a przede wszystkim nie podbił Europy. Jose Mourinho po raz kolejny nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań – Fenerbahce znowu nie zagra w Lidze Mistrzów. Żółte Kanarki musiały uznać wyższość Benfiki w decydującej rundzie kwalifikacji. Dwa dni później Portugalczyk otrzymał wypowiedzenie.
Fenerbahce poinformowało, że 62-latek nie będzie dłużej odpowiedzialny za wyniku klubu. Sebastian Szymański pozostał bez trenera.
– Rozstaliśmy się z Jose Mourinho, który był menedżerem naszej Profesjonalnej Kadry Piłkarskiej A od sezonu 2024-2025. Dziękujemy mu za wkład w naszą drużynę i życzymy sukcesów w dalszej karierze – czytamy w oficjalnym komunikacie.
Mourinho był zatrudniony na Rams Park od 1 lipca 2024 roku i poprowadził Fenerbahce w 62 spotkaniach. Jego bilans to 37 zwycięstw, 14 remisów i 11 porażek. W Super Lig uplasował się na 2. lokacie, w Pucharze Turcji dotarł do ćwierćfinału, natomiast w Lidze Europy odpadł na etapie 1/8 finału.
To kolejne zwolnienie na szczycie w Turcji. Wcześniej Besiktas postanowił rozstać się ze swoim szkoleniowcem.