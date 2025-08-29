Mourinho poznał decyzję! Jest oficjalny komunikat Fenerbahce

10:03, 29. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Fenerbahçe SK

Jose Mourinho po zaledwie jednym sezonie rozstaje się z Fenerbahce. Sebastian Szymański traci trenera - wicemistrzowie Turcji postanowili pożegnać portugalskiego szkoleniowca.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho znowu rozczarował

The Special One nie przerwał dominacji Galatasaray w lidze, nie sięgnął po zwycięstwo w pucharze, a przede wszystkim nie podbił Europy. Jose Mourinho po raz kolejny nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań – Fenerbahce znowu nie zagra w Lidze Mistrzów. Żółte Kanarki musiały uznać wyższość Benfiki w decydującej rundzie kwalifikacji. Dwa dni później Portugalczyk otrzymał wypowiedzenie.

Fenerbahce poinformowało, że 62-latek nie będzie dłużej odpowiedzialny za wyniku klubu. Sebastian Szymański pozostał bez trenera.

– Rozstaliśmy się z Jose Mourinho, który był menedżerem naszej Profesjonalnej Kadry Piłkarskiej A od sezonu 2024-2025. Dziękujemy mu za wkład w naszą drużynę i życzymy sukcesów w dalszej karierze – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Mourinho był zatrudniony na Rams Park od 1 lipca 2024 roku i poprowadził Fenerbahce w 62 spotkaniach. Jego bilans to 37 zwycięstw, 14 remisów i 11 porażek. W Super Lig uplasował się na 2. lokacie, w Pucharze Turcji dotarł do ćwierćfinału, natomiast w Lidze Europy odpadł na etapie 1/8 finału.

To kolejne zwolnienie na szczycie w Turcji. Wcześniej Besiktas postanowił rozstać się ze swoim szkoleniowcem.

POLECAMY TAKŻE

Jose Mourinho
Fenerbahce odpadło, Benfica świętuje. Mourinho ujawinił,co poszło nie tak
Cristian Chivu
Inter rzuca wyzwanie PSG. Pojedynek gigantów o transfer defensora
Jose Mourinho
Nuno Espirito Santo pod presją. Nottingham szykuje trenerską bombę