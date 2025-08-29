Mourinho poznał decyzję! Jest oficjalny komunikat Fenerbahce

SOPA Images Limited/ Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho znowu rozczarował

The Special One nie przerwał dominacji Galatasaray w lidze, nie sięgnął po zwycięstwo w pucharze, a przede wszystkim nie podbił Europy. Jose Mourinho po raz kolejny nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań – Fenerbahce znowu nie zagra w Lidze Mistrzów. Żółte Kanarki musiały uznać wyższość Benfiki w decydującej rundzie kwalifikacji. Dwa dni później Portugalczyk otrzymał wypowiedzenie.

Fenerbahce poinformowało, że 62-latek nie będzie dłużej odpowiedzialny za wyniku klubu. Sebastian Szymański pozostał bez trenera.

– Rozstaliśmy się z Jose Mourinho, który był menedżerem naszej Profesjonalnej Kadry Piłkarskiej A od sezonu 2024-2025. Dziękujemy mu za wkład w naszą drużynę i życzymy sukcesów w dalszej karierze – czytamy w oficjalnym komunikacie.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Mourinho był zatrudniony na Rams Park od 1 lipca 2024 roku i poprowadził Fenerbahce w 62 spotkaniach. Jego bilans to 37 zwycięstw, 14 remisów i 11 porażek. W Super Lig uplasował się na 2. lokacie, w Pucharze Turcji dotarł do ćwierćfinału, natomiast w Lidze Europy odpadł na etapie 1/8 finału.

To kolejne zwolnienie na szczycie w Turcji. Wcześniej Besiktas postanowił rozstać się ze swoim szkoleniowcem.