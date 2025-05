Zlatan Ibrahimović nie powstydziłby się takiego trafienia! W meczu C. A. Independiente - Independiente Rivadavia Santiago Montiel popisał się bramką, która z miejsca jest faworytem w plebiscycie FIFA Puskás Award.

Źródło: Goal.pl, C. A. Independiente

Néstor J. Beremblum / Alamy, C. A. Independiente Na zdjęciu: Santiago Montiel

Zlatan „ciągle żywy”. Bramka ze znakiem jakości Szweda!

Chociaż Zlatan Ibrahimović zakończył karierę przed blisko dwoma laty, jego duch ciągle unosi się nad futbolowym światem. Szwed znany z mocnego charakteru i cudownych goli ma swoich naśladowców. Jednym z nich jest Santiago Montiel. 24-letni zawodnik strzelił gola, o którym mówią już nie tylko w Argentynie.

W 57. minucie meczu C. A. Independiente – Independiente Rivadavia gospodarcze wykonywali stały fragment gry. Piłkę dorzucaną z narożnika boiska przed pole karne wybił Sheyko Studer. Montiel czekał na futbolówkę i postanowił oddać strzał przewrotką z okolic 20. metra. Wychowanek River Plate nie mógł tego lepiej zrobić – to było idealne uderzenie.

Cómo se vivió el gol de Montiel desde adentro.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/fetY6mH5lL — C. A. Independiente (@Independiente) May 11, 2025

Trafienie Montiela zapewniło ekipie Diablos Rojos awans do ćwierćfinału Apertury. Tego dnia na Estadio Libertadores de América padła tylko jedna bramka. Ale za to jaka! Efektowne trafienie szybko zdobyło ogromną popularność, a kolejne media forsują tę samą narrację – Argentyńczyk jest faworytem do zdobycia nagrody im. Ferenca Puskasa! W 2024 roku statuetka powędrowała w ręce Alejandro Garnacho. Czy drugi raz z rzędu golem roku FIFA zostanie uznanie uznany wyczyn zawodnika z tego samego kraju?