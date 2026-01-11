Miłosz Matysik tydzień temu rozegrał 90 minut i wydawało się, że zaczyna odbudowywać swoją pozycję w Arisie Limassol. W kolejnym meczu potrzebował zaledwie kilku minut, by obejrzeć czerwoną kartkę.

PressFocus Na zdjęciu: Miłosz Matysik

Matysik wyrzucony z boiska na Cyprze

Miłosz Matysik od dwóch lat reprezentuje cypryjski Aris Limassol. Były obrońca Jagiellonii Białystok przeżywa jednak trudny okres w karierze. 20-latek już w poprzedniej kampanii nie był pierwszym wyborem trenera. Uzbierał on niecałe 700 minut. Bieżąca kampania jest jeszcze trudniejsza. Matysik w konsekwencji wypadł w listopadzie z reprezentacji Polski U-21 Jerzego Brzęczka.

Tydzień temu los uśmiechnął się do polskiego piłkarza. W obliczu problemów kadrowych w drużynie, trener Artem Radkov wystawił Matysika od pierwszej minuty. Aris zachował czyste konto, a 20-latek rozegrał całe spotkanie, co w klubie zdarzyło mu się po raz pierwszy od roku.

W ten weekend Matysik wrócił na ławkę rezerwowych. Na boisku pojawił się w 83. minucie, aby pomóc Arisowi utrzymać prowadzenie 1:0. Polak nie zaliczy jednak tego występu do udanych. Po zaledwie pięciu minutach zaliczył brutalny faul. Sędzia początkowo pokazał Matysikowi żółtą kartkę, ale po analizie VAR wyrzucił 20-latka z boiska.

Miłosz Matysik spędził wczoraj na boisku zaledwie kilka minut. Wszedł z ławki w meczu z AEK-iem Larnaka w 83. minucie, a chwilę później brutalnie wjechał w rywala.🟥



Aris Limassol wygrał 1:0. pic.twitter.com/rUvfUU6R4D — Tomek Hatta (@Fyordung) January 11, 2026

Matysika czeka teraz kara zawieszenia za czerwoną kartkę. Polak nie poprawił zatem swojej i tak trudnej sytuacji w klubie. 20-letni obrońca już kilka miesięcy temu łączony był z powrotem do Polski. Przed transferem do Arisu reprezentował Jagiellonię Białystok, dla której rozegrał 40 meczów.

