Oskar Pietuszewski w zimie zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto i rozegrał już 11 spotkań w nowych barwach. Przed meczem z Estorilem trener Francesco Farioli wypowiedział się na temat reprezentanta Polski.

Pietuszewski „ma wiele do zrobienia”

Jedenaście meczów, trzy gole i trzy asysty – takim dorobkiem w barwach FC Porto legitymuje się Oskar Pietuszewski. Reprezentant Polski nie jest zgłoszony do rozgrywek Ligi Europy, dlatego po powrocie ze zgrupowania jeszcze nie pojawił się na boisku. Na temat sytuacji nastolatka wypowiedział się Francesco Farioli.

– Rozmawiałem z Oskarem po zgrupowaniu reprezentacji Polski, a także po meczu z Famalicão, aby wyjaśnić mu moje plany. Jeśli spojrzymy na to, jak wiele zmieniło się w jego życiu w ciągu dwóch miesięcy – od gry na granicy Polski do wyjazdu do nowego kraju, do klubu tej rangi… i stania się tak ważnym graczem, to presja na jego barkach jest ogromna – stwierdził szkoleniowiec Smoków. – To wciąż ten sam Oskar; kiedy przybył, wiedzieliśmy już, że jest bardzo utalentowany, ale wciąż ma wiele do zrobienia. Nawet w reprezentacji przeżył wiele emocji. Myślę, że ten tydzień pomógł mu wrócić do drużyny, z niezbędną energią i świeżością – kontynuował opiekun Porto.

– Rozmawialiśmy z nim, jest wypoczęty i gotowy, by jutro pomóc na poziomie, jakiego oczekujemy. Ale wszyscy muszą zrozumieć, w tym on sam, że nie każda akcja zakończy się golem lub asystą – zakończył Farioli na konferencji prasowej przed niedzielnym starciem z Estorilem.