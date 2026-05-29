Były bramkarz Legii Warszawa blisko transferu. Chce go znany klub

08:12, 29. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Gazzetta.gr

Cezary Miszta dobrze radzi sobie w Portugalii w barwach Rio Ave. Były bramkarz Legii Warszawa znalazł się w kręgu zainteresowań znanego klubu. Gazzetta.gr sugeruje transfer do Olympiakosu Pireus.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Cezary Miszta

Cezary Miszta na radarze Olympiakosu Pireus

Cezary Miszta w latach 2017-2024 był związany z Legią Warszawa, w której rozpoczynał piłkarską karierę. W międzyczasie dwukrotnie był wypożyczany do Zagłębia Sosnowiec oraz Radomiaka Radom. W barwach stołecznego klubu udało mu się rozegrać tylko 36 spotkań, a zimą 2024 roku przeniósł się do Portugalii, gdzie związał się kontraktem z Rio Ave.

Pobyt w Portugalii może ocenić jako dobry. Jest solidnym punktem swojego zespołu, dla którego wystąpił łącznie w 53 meczach. Miniony sezon miał na tyle udany nawet mimo kontuzji pleców, że zwrócił na niego uwagę znany europejski klub.

Z informacji serwisu Gazzetta.gr wynika, że Olympiakos Pireus rozważa transfer 24-letniego bramkarza z Polski. Wynika to przede wszystkim z faktu, że z klubem pożegna się Nikolaos Botis oraz Aleksandros Paschalakis. Były reprezentant Polski U21 jest jednym z głównych kandydatów greckiego klubu. Natomiast problem w tym, że mógłby mieć problem z regularną grą. Bezsprzecznie numerem jeden między słupkami jest Konstantinos Tzolakis, czyli „jedynka” reprezentacji Grecji.

Niemniej jednak perspektywa gry w tak znanym klubie oraz możliwość występów w Lidze Mistrzów może przesądzić o transferze do Grecji. Na ten moment Miszta ma ważny kontrakt z Rio Ave do czerwca 2027 roku. Jest wyceniany na 5 milionów euro.

