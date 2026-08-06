Deschamps dostał ofertę! Kuszą go wielkim kontraktem

12:49, 6. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  A Bola

Didier Deschamps pożegnał się z reprezentacją Francji po zakończeniu Mistrzostw Świata 2026. Niewykluczone, że wróci do pracy w klubie. A Bola podaje, że wielkim kontraktem kusi go Al-Ahli.

Didier Deschamps
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Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Didier Deschamps

Deschamps trenerem Al-Ahli? Na stole wielka oferta

Didier Deschamps od 2012 roku był selekcjonerem reprezentacji Francji. Z drużyną narodową zdobył m.in. mistrzostwo świata w 2018 roku. Ponadto doprowadził ich do finału mundialu w 2022 roku oraz zajął 4. miejsce na ostatnim turnieju Pucharu Świata. Po czternastu latach niezwykle owocnej kadencji ustąpił ze stanowiska. Jego następcą został legendarny Zinedine Zidane.

Przyszłość 58-latka stoi pod znakiem zapytania. W TOP5 ligach w Europie nie ma na ten moment wakatów na stanowisku trenera. W związku z tym w grę wchodzi albo przerwa od pracy, albo wyjazd do Arabii Saudyjskiej, skąd właśnie dostał propozycję.

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Z informacji A Bola wynika, że Deschamps znalazł się na szczycie listy życzeń Al-Ahli. Co więcej, Saudyjczycy mieli złożyć mu lukratywną ofertę kontraktu. Francuski szkoleniowiec miał spotkanie z przedstawicielami tamtejszego klubu. Na ten moment nie wiadomo, czy propozycja zostanie przyjęta. Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada jednak, że nie trafi do Saudi Pro League.

Deschamps ma doświadczenie w pracy z klubami. Zanim przejął kadrę Francji, odpowiadał za wyniki AS Monaco, Olympique Marsylia i Juventusu. Na swoim koncie ma m.in. mistrzostwo Francji oraz mistrzostwo Serie B, a także cztery puchary ligi francuskiej.

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