Były trener Lecha Poznań doceniony. Nowy kontrakt i wielkie słowa

18:24, 27. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór

John van den Brom, były trener Lecha Poznań, właśnie przedłużył kontrakt z Twente Enschede. Erik ten Hag, dyrektor techniczny klubu, nie szczędził pochwał.

John van den Brom (Fortuna Sittard - FC Twente Enschede)
Obserwuj nas w
ANP/SIPA USA/PressFocus Na zdjęciu: John van den Brom (Fortuna Sittard - FC Twente Enschede)

Życie po Lechu istnieje. Van den Brom to potwierdza

Lech Poznań i John van den Brom zakończyli współpracę w grudniu 2023 roku. Holender poprowadził Kolejorza w 83 meczach. Po rozstaniu z ekipą z Wielkopolski szkoleniowiec z Amersfoort objął Vitesse Arhnem, a w lecie 2025 roku został trenerem Twente Enschede. Za 53-latkiem 27 spotkań w tym sezonie.

Twente ma na koncie 47 punktów i aktualnie plasuje się na 5. lokacie w Eredivisie. Strata do podium wynosi tylko trzy oczka. Włodarze klubu z De Grolsch Veste docenili wyniki drużyny i nagrodzili van den Broma nową umową.

– Wierzymy, że z Johnem możemy poczynić dalsze kroki na drodze, którą chcemy podążać. W ciągu swojej kariery udowodnił, że jest kompetentnym trenerem, zarówno na boisku, jak i poza nim. Sposób myślenia i metody pracy Johna są zgodne z ambicjami klubu – stwierdził Erik ten Hag, dyrektor techniczny klubu.

John van den Brom podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2027 roku. Bilans Twente pod jego wodzą to 14 zwycięstw, dziesięć porażek i trzy remisy.

