Reprezentant Portugalii może wylądować w Arabii Saudyjskiej

Nelson Semedo aktualnie występuje w barwach Fenerbahce Stambuł. Portugalski defensor niedługo może jednak trafić do ligi saudyjskiej, ponieważ zainteresowało się nim Al-Ahli - dowiedział się Ekrem Konur.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nelson Semedo

Nelson Semedo na radarze Al-Ahli

Nelson Semedo może już w pełni skupić się na karierze klubowej po tym, jak reprezentacja Portugalii przegrała 0:1 z Hiszpanią i pożegnała się z mistrzostwami świata na etapie 1/8 finału. Niewykluczone, że doświadczony prawy obrońca w najbliższych tygodniach zmieni otoczenie. Obecnie 32-letni Portugalczyk występuje w Fenerbahce Stambuł, jednak jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Coraz więcej wskazuje na to, iż może on obrać kierunek prowadzący do Saudi Pro League.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Nelson Semedo znalazł się bowiem na celowniku Al-Ahli. Władze saudyjskiego klubu przygotowują ofertę opiewającą na kwotę od 6 do 7 milionów euro, mając nadzieję na szybkie sfinalizowanie transakcji. Sam piłkarz mógłby liczyć na bardzo atrakcyjne warunki finansowe, dlatego propozycja z Bliskiego Wschodu może okazać się dla niego niezwykle kusząca. Ostateczna decyzja w sprawie przyszłości portugalskiego defensora powinna zapaść w najbliższym czasie.

Semedo reprezentuje barwy wspomnianego wyżej Fenerbahce od lipca 2025 roku, kiedy przeniósł się do Stambułu na zasadzie wolnego transferu z Wolverhampton Wanderers. W minionej kampanii rozegrał 40 spotkań, zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. W swoim bogatym piłkarskim CV ma również występy w Benfice Lizbona oraz Barcelonie. Jego obecny kontrakt z tureckim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku.

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