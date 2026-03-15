Bogusz z pierwszym golem po powrocie do MLS. Kluczowe trafienie [WIDEO]

Mateusz Bogusz zdobył właśnie swojego pierwszego gola po powrocie do MLS. Polak trafił na 3:2 w rywalizacji pomiędzy Houston Dynamo a Portland Timbers.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz pod koniec stycznia tego roku zakończył swoją przygodę z ligą meksykańską, a konkretnie z zespołem CD Cruz Azul. W barwach tej ekipy wystąpił 39 razy i zdobył trzy gole oraz zanotował siedem asysty. Końcówka jednak należała do zdecydowanie słabszych i w końcu zdecydował się on wrócić do MLS. Nowym klubem Polaka zostało Houston Dynamo.

Reprezentant Polski już wcześniej występował w lidze amerykańskiej reprezentując barwy Los Angeles FC. To właśnie świetna gra w tym klubie pozwoliła mu otrzymać powołanie do kadry narodowej. Wówczas mówiło się nawet o możliwym powrocie do Europy. Tak się jednak nie stał i Bogusz znów strzela w MLS. W ostatnim meczu pomiędzy Houston Dynamo a Portland Timbers zdobył decydującego gola na 3:2.

What a first for Mati 😍 pic.twitter.com/PhVDinowtX — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) March 15, 2026

Po otrzymaniu piłki za linię obronę, zszedł do środka i w polu karnym pewnym, precyzyjnym uderzeniem pokonał bramkarza rywali. Dla Bogusza to pierwsze trafienie w nowych barwach. W sumie na poziomie amerykańskiej MLS 24-latek z Rudy Śląskiej ma 19 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia ofensywnego pomocnika lub fałszywego napastnika na sześć milionów euro. Jego umowa w aktualnym klubie wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

