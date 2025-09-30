Bednarek i Kiwor w formie. Portugalczycy zachwyceni

Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior notują bardzo dobre wejście do zespołu FC Porto. Portugalskie media, a konkretnie serwis "A Bola" chwali Polaków za ostatni mecz.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Polacy docenieni w Portugalii

FC Porto przez lata zasłynęło z tego, że w jego barwach grało kilku bardzo jakościowych Polaków. Właściwie każdy kibic w naszym kraju łączy z tym zespołem Józefa Młynarczyka oraz Grzegorza Mielcarskiego, którzy mieli okazję zapisać się na kartach historii. Teraz swoją historię w barwach Porto piszą kolejni dwaj Polacy, a mianowicie Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior.

Obaj notują obecnie bardzo dobre wejście do zespołu, a drużyna wygrywa mecz za meczem. Z tego powodu środkowi obrońcy są mocno chwaleni przez kibiców oraz portugalskie media. Nie ma się jednak co dziwić, bowiem obaj grają dobrze, a FC Porto traci mało goli. Po wczorajszym meczu z Aroucą pojawiło się sporo komplementów pod adresem Jana Bednarka oraz Jakuba Kiwiora.

– To długie podanie polskiego szeryfa – i błąd Popovica – doprowadziły do ​​pierwszej bramki w meczu. Spokój i dowodzenie w defensywie i kolejne 90 minut bez straty gola – czytamy w serwisie „A Bola”.

– Nie chcąc być gorszym od swojego rodaka i partnera z linii ataku, zaliczył kolejny bezbłędny występ. Zachowywał spokój w kontrolowaniu linii obrony, co jest zgodne z jego stylem gry, i śmiałość w rozgrywaniu akcji – napisano z kolei o Jakubie Kiwiorze.

Zobacz także: Lewandowski na celowniku giganta. Doszło już do rozmów