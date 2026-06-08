Cody Gakpo rozstanie się z Liverpoolem? Zaskakujący kierunek

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Cody Gakpo

Fenerbahce Stambuł może sprowadzić Cody’ego Gakpo

Cody Gakpo poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością w Liverpoolu. 27-letni skrzydłowy zdaje sobie sprawę, że w nadchodzącym sezonie może nie odgrywać kluczowej roli w zespole prowadzonym przez Andoniego Iraolę. Również władze klubu z Anfield Road nie wykluczają sprzedaży reprezentanta Holandii, licząc na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na kolejne wzmocnienia kadry. Wszystko wskazuje więc na to, że najbliższe tygodnie mogą przynieść rozstrzygnięcie w sprawie przyszłości ofensywnego zawodnika.

Najnowsze informacje na temat Gakpo ujawnił brytyjski serwis „TEAMtalk”. Według tych doniesień Holender może obrać kierunek turecki i przenieść się do Fenerbahce Stambuł. Klub znad Bosforu miał już zostać poinformowany o dostępności piłkarza, którym interesuje się od dłuższego czasu. Działacze tureckiego giganta analizują możliwość przeprowadzenia transferu, choć ewentualna transakcja z pewnością nie będzie należała do najłatwiejszych. Obecna wartość rynkowa urodzonego w Eindhoven zawodnika wynosi bowiem około 60 milionów euro.

Pięćdziesięciokrotny reprezentant Holandii, którego łączy się również z Besiktasem Stambuł, Milanem, Atletico Madryt, Bayernem Monachium czy Tottenhamem Hotspur, występuje w Liverpoolu od stycznia 2023 roku. Wówczas przeniósł się na Anfield z PSV Eindhoven za ponad 42 miliony euro. W minionym sezonie rozegrał 52 spotkania, zdobył dziewięć bramek i zanotował sześć asyst w koszulce drużyny The Reds. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku.