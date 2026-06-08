Radomiak będzie miał nowego napastnika. Transfer o krok

Radomiak Radom jest bliski transferu nowego napastnika. To zawodnik belgijskiego KVC Westerlo, któremu lada moment wygaśnie umowa. Fernand Goure może trafić do Ekstraklasy - twierdzi Szymon Janczyk z Weszło.com.

fot. Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Fernand Goure

Radomiak sprowadzi napastnika z ligi belgijskiej

Radomiak Radom finalnie utrzymał się w Ekstraklasie, a nawet zakończył sezon na dziesiątej lokacie. To dobry wynik, biorąc pod uwagę, że przez długi czas widmo spadku zaglądało w oczy piłkarzy. Jak będzie wyglądała kolejna kampania? Wydaje się, że Radomiak w dalszym ciągu będzie budowany konsekwentnie i powoli, tak aby unikać finansowego ryzyka. Do tej pory nie ogłosił jeszcze ani jednego letniego transferu, ale wkrótce może się to zmienić. Szymon Janczyk z redakcji Weszło.com informuje, że kandydatem na nowego napastnika drużyny jest 24-letni Fernand Goure.

Goure to młodzieżowy reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej, który występował do tej pory dla belgijskiego KVC Westerlo. Jego umowa wygasa 30 czerwca 2026 roku, a Radomiak chce go sprowadzić w ramach wolnego transferu. W sezonie 2025/2026 zanotował w belgijskiej ekstraklasie 13 występów, ale nie zdobył ani jednego gola.

Z KVC Wsterlo jest związany od 2021 roku. W międzyczasie zanotował też wypożyczenia do Ujpest FC, Dunajskiej Stredy oraz FC Zurich. Radomiak dostrzega w nim potencjał i pożądane cechy, takie jak wzrost czy siła fizyczna.

🚨 Fernand Goure blisko transferu do Radomiaka! Nowy napastnika ma trafić do Radomia z ligi belgijskiej. Względnie młody, ciekawy profil pod Ekstraklasę.



Szczegóły:https://t.co/mCRPNKyIs1 pic.twitter.com/sRy9uIG3nV — Szymon Janczyk (@sz_janczyk) June 8, 2026

Goure jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 300 tysięcy euro. W 2021 roku KVC Westerlo płaciło za niego pół miliona euro.