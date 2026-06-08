Radomiak będzie miał nowego napastnika. Transfer o krok

Radomiak sprowadzi napastnika z ligi belgijskiej
Radomiak Radom finalnie utrzymał się w Ekstraklasie, a nawet zakończył sezon na dziesiątej lokacie. To dobry wynik, biorąc pod uwagę, że przez długi czas widmo spadku zaglądało w oczy piłkarzy. Jak będzie wyglądała kolejna kampania? Wydaje się, że Radomiak w dalszym ciągu będzie budowany konsekwentnie i powoli, tak aby unikać finansowego ryzyka. Do tej pory nie ogłosił jeszcze ani jednego letniego transferu, ale wkrótce może się to zmienić. Szymon Janczyk z redakcji Weszło.com informuje, że kandydatem na nowego napastnika drużyny jest 24-letni Fernand Goure.
Goure to młodzieżowy reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej, który występował do tej pory dla belgijskiego KVC Westerlo. Jego umowa wygasa 30 czerwca 2026 roku, a Radomiak chce go sprowadzić w ramach wolnego transferu. W sezonie 2025/2026 zanotował w belgijskiej ekstraklasie 13 występów, ale nie zdobył ani jednego gola.
Z KVC Wsterlo jest związany od 2021 roku. W międzyczasie zanotował też wypożyczenia do Ujpest FC, Dunajskiej Stredy oraz FC Zurich. Radomiak dostrzega w nim potencjał i pożądane cechy, takie jak wzrost czy siła fizyczna.
Goure jest wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 300 tysięcy euro. W 2021 roku KVC Westerlo płaciło za niego pół miliona euro.