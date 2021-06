W niedzielę rozegrane zostały dwa ostatnie spotkania grupy A Euro 2020. Reprezentacja Włoch skromnie 1:0 pokonała w Rzymie Walię, natomiast Szwajcaria pewnie 3:1 pokonała w Baku Turcję. Z grupy A do 1/8 finału awansowały już drużyny Włoch i Walii. Szanse zachowuje również Szwajcaria, ale musi czekać na wyniki w innych grupach.

Włochy – Walia 1:0. Rezerwy Manciniego nie zawiodły

Reprezentacja Włoch już wcześniej była pewna awansu do 1/8 finału, a w niedzielnym meczu grała z Walią o przypieczętowanie pierwszego miejsca w tabeli grupy A. Trener Roberto Mancini postanowił tym razem dać szansę gry dublerom i zawodnikom, którzy w pierwszych dwóch spotkaniach nie mieli okazji do pojawienia się na boisku. Nie przeszkodziło to włoskiej drużynie w odniesieniu trzeciego zwycięstwa. Squadra Azzurra po trafieniu Matteo Pessiny wygrała skromnie 1:0. Walia mimo porażki zakończyła rywalizację w grupie A na drugim miejscu i również awansowała do 1/8 finału.

Szwajcaria – Turcja 3:1. Zwycięzca musi czekać

Reprezentacja Szwajcarii miała tylko matematyczne szanse na przeskoczenie Walii w tabeli grupy B. Podjęła jednak rękawice i w meczu z Turcją walczyła o jak najwyższe zwycięstwo. Ostatecznie rozgrywane na Stadionie Olimpijskim w Baku spotkanie zakończyło się ich wygraną 3:1. Wystarczyło to jedynie do zakończenia rywalizacji w grupie A na trzecim miejscu w tabeli. Cztery punkty zdobyte przez Szwajcarię prawdopodobnie będą wystarczające do uzyskania promocji. Musi jednak czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach.

