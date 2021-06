Reprezentacja Włoch dzisiaj wieczorem zmierzy się w drugim meczu na Mistrzostwach Europy ze Szwajcarią. Squadra Azzurra przystąpi do tej potyczki w roli zdecydowanego faworyta. Podopieczni Vladimira Petkovicia mają jednak nadzieję, że uda im się wrócić na zwycięski szlak po remisie z Walią. Zachęcamy do zapoznania się z przewidywanymi składami na meczu w grupie A na Euro.

Reprezentacja Włoch na zakończenie piłkarskiej środowy zmierzy się ze Szwajcarią

Sqaudara Azzurra powalczy o swoje 29. w histori zwycięstwo nad Helwetami

Przedstawiamy przewidywane składy na to spotkanie

Euro 2020: Włochy – Szwajcaria, przewidywane składy

Podopieczni Roberto Manciniego mają zamiar kontynuować passę meczów bez porażki. W szóstym dniu trwających Mistrzostw Europy zmierzą się ze Szwajcarią. Przystąpią do tej potyczki osłabieni. Nie powinno to jednak przeszkodzić w wywalczeniu awansu do 1/8 finału rozgrywek.

Squadra Azzurra będzie musiała radzić sobie bez Alessandro Florenziego, który doznał kontuzji łydki w spotkaniu otwarcia z Turcją. Według pierwszych doniesień może go zastąpić ktoś z dwójki: Giovanni Di Lorenzo-Rafael Toloi. Faworytem do gry wydaje się jednak piłkarz Atalanty.

Do zdrowia wraca co prawda Marco Verratti, ale mało prawdopodobne jest, że zagra w dzisiejszym starciu. Czas zweryfikuje, że pomocnik Paris Saint-Germain znajdzie się w kadrze meczowej na spotkanie z Helwetami. Jeśli nie, to jego kosztem najpewniej wystąpi Manuel Locatelli.

Lorenzo Insigne i Ciro Immobile zdobyli po jednej bramce w premierowym występie na Euro 2020 i bardzo realny scenariusz zakłada, że ta dwójka zagra także dzisiaj wieczorem w wyjściowym składzie czterokrotnych mistrzów świata. Duet uzupełni najpewniej Domenico Berardi.

Prawdopodobne składy na mecz Euro 2020: Włochy – Szwajcaria

Włochy: Donnarumma – Toloi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne

Szwajcaria: Sommer – Elvedi, Shar, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic.

