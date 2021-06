Reprezentacja Włoch w drugim sparingowym spotkaniu przed rozpoczęciem Euro 2020 efektownie 4:0 pokonała innego finalistę – Czechy. Po zakończeniu meczu szkoleniowiec włoskiego zespołu Roberto Mancini przyznał, że mimo wysokiego wyniku nie było to łatwe spotkanie.

Selekcjoner włoskiego zespołu Roberto Mancini nie ukrywał zadowolenia z postawy zespołu, ale przyznał, że w niektórych obszarach widzi jeszcze pole do poprawy

Włosi rywalizację w Mistrzostwach Europy rozpoczną 11 czerwca, kiedy zmierzą się z Turcją

Mancini zadowolony z postawy zespołu

– Zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć. Zespół pokazał, że jest w tym samym miejscu, choć nie widzieliśmy się przez kilka miesięcy. Było to widać już po 10 minutach – powiedział Mancini podczas pomeczowej konferencji prasowej. – Zaliczyliśmy bardzo dobry występ przeciwko czeskiej drużynie, której nie można lekceważyć. To silny zespół, silny fizycznie, dobrze wyszkolony i szybki. W jednym z ostatnich meczów zremisowali z Belgią, a szczerze mówiąc powinni byli wygrać tą jedną z najlepszych drużyn w Europie – dodał selekcjoner reprezentacji Włoch.

– To był dobry test dla reprezentacji Włoch. Graliśmy dobrze, wychodziliśmy z opresji, nawet gdy atakowali na nas czterema zawodnikami – powiedział Mancini.

Imponująca seria reprezentacji Włoch

Dla włoskiego zespołu było to już ósme zwycięstwo z rzędu. W tym czasie drużyna Roberto Manciniego zdobyła 25 bramek i nie straciła ani jednej. – Zawsze jest miejsce na poprawę. To jest młoda drużyna, która może poprawić się w każdym obszarze. Dziś było kilka rzeczy, które nie były tak imponujące i musimy nad nimi popracować – stwierdził selekcjoner włoskiego kadry.

Mancini przyznał, że w meczu otwarcia Euro 2020 z Turcją może zagrać taki sam skład, jak w piątkowy wieczór. – To już za siedem dni i jest to oczywiście możliwe. Chłopcy muszą jednak zachować spokój, koncentrację i grać swoją piłkę. W tym turnieju jest siedem meczów do wygrania, więc przed nami długa droga – powiedział.

