Bukmacherzy nie wskazują zdecydowanego faworyta meczu, który zadecyduje o awansie reprezentacji Polski do fazy pucharowej Euro 2020.

Jakie były kursy na poprzednie mecze Polski na Euro 2020?

Jak bukmacherzy oceniają szanse Polski na zwycięstwo w meczu ze Szwecją?

Porównanie kursów bukmacherów na mecz Szwecja – Polska

Piłkarscy eksperci i analitycy pracujący dla bukmacherów nie zawsze mają rację. Mogli się to tym przekonać wszyscy ci, którzy typowali poprzednie mecze reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy.

Kursy na mecze Polaków na Euro 2020

W meczu ze Słowacją to Polacy byli faworytami nie tylko ekspertów, ale również osób obstawiających u bukmacherów. Ponad 90 proc. klientów największych polskich firm bukmacherskich STS i Fortuny stawiało na zwycięstwo Polski (kurs ok. 1.95), a tymczasem wygrała Słowacja (kursy w granicach 4.95, co oznacza niecałe 20 proc. szans na taki rezultat).

Przed meczem Hiszpania – Polska nastroje obstawiających, jak i kursy były odwrotne. Bukmacherzy dawali blisko 70 proc. szans na zwycięstwo reprezentacji Hiszpanii (kurs ok. 1.45) i takie rozstrzygnięcie meczu obstawiała zdecydowana większość typujących. Wygrali jednak ci nieliczni klienci bukmacherów, którzy postawili na remis po kursie 5.00.

Szwecja – Polska: szanse według bukmacherów

Co ciekawe, jeszcze w trakcie spotkania Hiszpania – Polska, faworytem bukmacherów do wygrania meczu Szwecja – Polska byli Szwedzi. Kursy zmieniły się jednak w momencie, gdy ekipa Paulo Sousy wywalczyła punkt z faworyzowanym rywalem. Punkt o tyle ważny, że jego zdobycie oznacza, że trzeci mecz Polski na Euro 2020 nie będzie tylko meczem o honor.

Jeśli biało-czerwoni wygrają w środę to awansują do fazy pucharowej turnieju. Jak szanse na zwycięstwo Polski oceniają bukmacherzy?

Saint Petersburg Stadium EURO Grupa E Szwecja Polska 2.75 3.40 2.70 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 20. czerwca 2021 16:45 .

Jeśli spojrzymy na kursy zaproponowane przez STS to analitycy pracujący dla tego bukmachera dają 37 procent szans na zwycięstwo Polski (kurs 2.70 z niedzieli o godz. 16:30). Szwedzi mieliby niewiele mniejsze szanse na zwycięstwo (2.75). Szanse na remis to blisko 30 procent (kurs 3.40).

Faworytem bukmacherów jest Polska, ale różnice w zaproponowanych kursach i wyliczonych szansach procentowych są minimalne.

Szwecja – Polska: kursy bukmacherskie

Najwięksi bukmacherzy obecni na polskim rynku podobnie “wyceniają” prawdopodobieństwo wygranej reprezentacji Polski w meczu ze Szwecją. Poniżej zestawienie kursów na to spotkanie zaproponowanych przez STS, Fortunę i Superbet.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.