Promocje na mecz Polski ze Szwecją. Jak odebrać zakłady bez ryzyka, freebety, bonusy za gole i postawić na wygraną Polski po kursie 25.00?

Reprezentacja Polski zagra ze Szwecją w środę, 23 czerwca o godz. 18:00

Bukmacherzy dają większe szanse na zwycięstwo Polakom

Najciekawsze promocje legalnych bukmacherów na mecz Szwecja – Polska

Szwecja – Polska: kiedy odbędzie się mecz?

Trzeci mecz Polaków na Euro 2020 to trzecia okazja do skorzystania z wyjątkowych promocji przygotowanych przez bukmacherów na mecze biało-czerwonych. Mecz ten zostanie rozegrany na stadionie w Petersburgu w środę o godz. 18:00. Na trybunach będzie mogło pojawić się 30 500 kibiców.

Dla polskiej kadry to będzie spotkanie decydujące o dalszych losach w turnieju. Tylko zwycięstwo daje nam awans do fazy pucharowej. Szwedzi, którzy mają na koncie 4 punkty i prowadzą w tabeli mogą być już niemal pewni awansu (w najgorszym przypadku z trzeciego miejsca)

Szwecja – Polska: kto faworytem meczu?

Kursy bukmacherów na mecz Szwecja – Polska nie wskazują zdecydowanego faworyta tego spotkania, ale minimalnie większe szanse na zwycięstwo są dawane reprezentacji Polski (37 proc. szans na wygraną). Inaczej było w przypadku wcześniejszych spotkań kadry na Euro. W pierwszym meczu ze Słowacją to Polacy byli faworytem bukmacherów, a w drugim – kursy wskazywały na wygraną Hiszpanii.

Tak prezentują się kursy zaproponowane na to spotkanie przez STS, największego polskiego bukmachera i sponsora reprezentacji Polski:

Szwecja Polska 2.75 3.40 2.70 Kursy moga ulec zmianie. Aktualizacja z dnia 21. czerwca 2021 18:00 .

Szwecja – Polska: freebet za rejestrację i zakład bez ryzyka w STS

Sponsor reprezentacji Polski przygotował dla nowych klientów zakład bez ryzyka do kwoty 230 zł oraz freebet za rejestrację w wysokości 30 zł. W czasie turnieju trwa też akcja “Wygraj Euro” gdzie w puli nagród jest aż 1 500 000 zł. Można jeszcze dołączyć do tej promocji.

Specjalne oferty na spotkanie Polaków STS uruchomi w dniu meczu. Będziemy o nich informowali.

Na mecz Szwecja – Polska, STS proponuje nowym klientom m.in.:

100 proc. bonus od pierwszej wpłaty do 1200 zł

zakład bez ryzyka do 230 zł z kodem GOAL

darmowy zakład 30 zł (freebet)

1 500 000 zł w puli promocji “Wygraj Euro”

Z pakietu bonusów o wartości do 1500 zł skorzystasz tylko jeśli podczas rejestracji w STS podasz kod promocyjny GOAL. Z naszym kodem otrzymasz podwyższony zakład bez ryzyka do 230 zł (bez koduna stronie STS to 200 zł).

Szwecja – Polska: kurs 25.00 na wygraną Polski w Betfan

Bardzo ciekawą promocję na mecz ze Szwecją zaproponował Betfan. Nowi klienci, którzy zarejestrują się na stronie tego bukmachera (od poniedziałku godz. 16:00) i wpłacą min. 60 zł depozytu mogą postawić na zwycięstwo Polski po kursie 25.00. Maksymalna stawka zakładu to 10 zł, ale ewentualna wygrana trafi od razu na konto główne!

Co ważne, wpłata depozytu w wysokości 60 zł gwarantuje otrzymanie darmowego EURO zakładu w kwocie 50 zł. Można też skorzystać z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Promocje dla nowych klientów na mecz Szwecja – Polska w Betfan:

zakład na wygraną Polski po kursie 25.00 dla nowych klientów

darmowy EURO zakład o wartości 50 zł

zakład bez ryzyka do 600 zł

bonus od 2 depozytu do 1000 zł

Zakładając konto w Betfan podaj kod promocyjny GOALBONUS.

Szwecja – Polska: bonus 50 zł za każdego gola w meczu

Nowi klienci Superbetu również mogą liczyć na atrakcyjną ofertę na mecz Polski ze Szwecją. Bukmacher ten wypłaci dodatkowy bonus 50 zł za każdego gola, który padnie w środowy wieczór na stadionie w Petersburgu (przykład: pięć goli = 250 zł bonusu).

Aby skorzystać z tej promocji należy zarejestrować się w Superbet w dniach 20-23 czerwca podając kod promocyjny GOAL, wpłacić depozyt i postawić pierwszy zakład na mecz Szwecja – Polska z oferty przedmeczowej po kursie min. 1.60 (zakład pojedynczy za min. 50 zł).

Promocje przed meczem Polska – Słowacja w Superbet:

bonus 50 zł za każdego gola dla nowych klientów

dwa gole Polaków = wygrana w meczu ze Szwecją

codziennie bonus 20 zł za zakład min. 20 zł

tydzień gry bez ryzyka bonus do 50 zł od pierwszej wpłaty

darmowy zakład 34 zł dla Czytelników goal.pl

jesli chcesz skorzystać ze wszystkich dostępnych promocji na mec Polski ze Szwecją to w trakcie rejestracji w Superbet pamiętaj o wpisaniu kodu promocyjnego GOAL.

Artykuł będzie aktualizowany. Będziemy informowali o kolejnych promocjach polskich bukmacherów na mecz Szwecja – Polska. Zapraszamy!

